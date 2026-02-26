Ford povlači milione automobila zbog greške u softveru

"Ford" povlači 4,3 miliona pikap i terenskih vozila u SAD jer softverska greška može da prouzrokuje otkazivanje kočnica i kvar spoljnih svjetala.

Izvor: mondo.rs

Američki proizvođač automobila je saopštio da povlačenje obuhvata modele "F-150", "F-250 es-de" proizvedene od 2021. do 2026. godine, "linkoln navigator", "ekspedišn", "maverik" proizvedene od 2022. do 2026. godine, kao i pojedina vozila "rendžer" i "i-tranzit".

Prilikom vuče prikolice, modul može da izgubi komunikaciju sa vozilom, što potencijalno može da dovede do gubitka kočnica i pokazivača smjera skretanja.

"Ford" će ažurirati softver vozila da bi riješio problem.