"Stelantis" prijavio gubitak od 22,3 milijarde evra: Električna vozila i američko tržište donijeli veliki udar

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Proizvođač automobila "Stelantis" prijavio je ogroman gubitak od 22,3 milijarde evra za 2025. godinu usljed promjene strategije vezane za električna vozila.

„Stelantis“ u minusu 22,3 milijarde evra u 2025: Promjena strategije EV i pad potražnje u SAD Izvor: Opel

Kompanija sa sjedištem u Amsterdamu, koja obuhvata "Fijat", "Opel", "Pežo", "Krajsler", "Alfa Romeo" i "Džip", nedavno je upozorila da će biti primorana da prihvati velike gubitke nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp promijenio politiku prema električnim vozilima i usljed usporavanja potražnje na ključnom američkom tržištu.

"Stelantis" se našao u problemima na nivou osnovnih poslovnih operacija i prijavio je operativne gubitke zbog pritiska na cijene u Sjevernoj Americi i Evropi.

Sjeverna Amerika ranije je generisala najveći dio profita grupacije kroz pikap i terenske modele, prenijela je agencija DPA.

Glavni izvršni direktor "Stelantisa" Antonio Filosa, koji je preuzeo funkciju u junu prošle godine, pokrenuo je sveobuhvatno restrukturisanje, za koje se očekuje da će opteretiti grupaciju troškovima od više milijardi evra u narednim godinama.

"Stelantis" je saopštio da se ne očekuje da će kompanija poslovati sa dobitkom do 2027. godine.

Kompanija sada smanjuje proizvodnju pojedinih električnih modela, proširuje ponudu vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem i hibridnim pogonima i vrši restrukturisanje proizvodnje i lanaca nabavki.

Tagovi

automobili prodaja pad

