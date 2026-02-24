Ovih šest grešaka može da upropasti mjenjač, a popravka mnogo košta: Poznati autoklub izdao ozbiljno upozorenje

Upozorava se na šest čestih grešaka u vožnji sa mjenjačem sa dvostrukom spojkom koje mogu ubrzati habanje i dovesti do skupih kvarova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U sve više automobila sa automatskim mjenjačem danas se ugrađuje mjenjač sa dvostrukom spojkom.

Iako omogućava brzo i gotovo neprimetno mijenjanje brzina uz manju potrošnju goriva, ovaj sistem je osetljiv na nepravilno korišćenje. Njemački autoklub ADAC upozorava na šest tipičnih grešaka koje vozače mogu skupo da koštaju.

Wandler ili mjenjač sa dvostrukom spojkom?

U Evropi su najzastupljenije dvije vrste automatskih mjenjača – klasični automatik sa pretvaračem obrtnog momenta i mjenjač sa dvostrukom spojkom (DCT/DSG). Mjenjač sa dvostrukom spojkom ima dve mehaničke spojke – jednu za parne, drugu za neparne stepene prenosa.

Zahvaljujući tome, brzine se menjaju izuzetno brzo, bez prekida u isporuci snage.

Ovu tehnologiju je proslavio Volkswagen pod oznakom DSG, dok je Porsche koristi pod imenom PDK, Audi kao S tronic, a Hyundai i Kia pod oznakom DCT, piše Fenix-magazin.

Iako je reč o efikasnom i „sportskom“ sistemu, nepravilno rukovanje može značajno ubrzati habanje spojki.

1. Slabo držanje kočnice dok stojite

Ako na semaforu samo blago pritiskate kočnicu, spojka može stalno da „proklizava“. To dovodi do zagrijevanja i nepotrebnog trošenja.

Savjeti stručnjaka:

Kočnicu treba pritisnuti čvrsto

Kod dužih zadržavanja prebaciti u neutralni položaj

Ili koristiti Auto-Hold funkciju ako je vozilo ima

2. Sporo „puzanje“ u koloni

Kretanje centimetar po centimetar dodatno opterećuje spojku, jer pri svakom mikro-zaustavljanju sistem ponovo zahvata.

Bolja opcija je:

Potpuno stati

Zatim krenuti jednim jasnim potezom

3. Mijenjanje smjera dok se vozilo još kreće

Prebacivanje iz rikverca u vožnju unapred dok automobil još nije potpuno stao stvara veliko mehaničko opterećenje.

Pravilo je jednostavno:

Najprije se potpuno zaustavite, pa tek onda promenite smjer kretanja.

4. Kretanje odmah nakon paljenja motora

Mjenjaču je potrebno nekoliko sekundi da uspostavi pritisak ulja, naročito kod hladnog starta.Preporuka je da se sačeka nekoliko trenutaka prije ubacivanja u brzinu.

5. Neprestana vožnja u ručnom režimu

Stalno ručno mijenjanje brzina pri visokim obrtajima dodatno troši spojke. Ručni mod koristite povremeno – za preticanje ili sportsku vožnju, dok je za svakodnevnu upotrebu sigurniji automatski režim.

6. Ignorisanje zamjene ulja u menjaču

Redovna zamjena ulja je ključ dugog vijeka trajanja. Proizvođači uglavnom preporučuju interval između 60.000 i 120.000 kilometara. Iako zamjena košta nekoliko stotina evra, popravka mjenjača sa dvostrukom spojkom može dostići i nekoliko hiljada evra.

(Kamatica/MONDO)