logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

4 trenda u kuhinjskim podovima koji će nas preplaviti u 2026. godini: Dizajneri najavili toplinu i boju

4 trenda u kuhinjskim podovima koji će nas preplaviti u 2026. godini: Dizajneri najavili toplinu i boju

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Dizajneri otkrivaju koje vrste podova će dominirati kuhinjama 2026. godine – od terakote i svijetlog drveta do tamnog parketa i pločica u boji.

Najmoderniji podovi za kuhinju Izvor: Sheila Say/Shutterstock

  • Terakota i svijetli hrast predvode trendove kuhinjskih podova za 2026, donoseći toplinu i prirodne tonove.
  • Pločice u snažnim bojama i grafičkim šarama postaju akcent u manjim kuhinjama.
  • Tamni drveni pod vraća se u trend zbog elegancije i kontinuiteta u otvorenim prostorima.

Odabir odgovarajućeg poda za kuhinju velika je odluka.

"Kada me pitaju koji je najbolji pod za kuhinju, moj odgovor je uvijek isti – zavisi od načina života u domu", kaže Tim Ozvald, vlasnik kompanije Floor Coverings International of Coastal Rhode Island.

"Kuhinjski pod mora prije svega da odgovara vašem životnom stilu, a zatim i estetici. Dobra vijest je da ne morate da pravite kompromis između ta dva." Da bi se otkrilo koji će trendovi podova biti dominantni 2026. godine, dizajneri i stručnjaci izdvojili su nekoliko materijala i stilova koji se vraćaju u fokus – klasici ostaju popularni s razlogom.

Terakota

"Svjedoci smo snažnog povratka terakote u kuhinjske podove", kaže Kimberli Oksford iz studija Kimberly Oxford Interiors.

„Ne kao rustičnog detalja, već kao sofisticiranog materijala koji unosi toplinu, dubinu i istorijski karakter u savremene prostore. Dizajneri koriste terakotu u različitim oblicima – od klasičnih kvadratnih i pravougaonih pločica do izduženih formata i diskretnog riblja kost uzorka.“

Njena ljepota leži u tonskim varijacijama – nijedna pločica nije ista. Nijanse gline, pečene crvene, prigušene ružičaste i zemljanih tonova prirodno se prelivaju preko poda, stvarajući dinamiku bez upadljivog šara.

I drugi stručnjaci potvrđuju povratak ovog materijala.

"Kuhinja je srce doma, od jutarnje kafe do porodičnih obroka. Sve češće viđamo palete inspirisane začinima, poput paprika-terakota nijansi, koje prostoru daju toplinu i osjećaj živosti", navode dizajneri za RealSimple.

Terakota u kuhinji
Izvor: Mike Higginson/Shutterstock

Svijetlo drvo

Kupci se sve više okreću nostalgičnom povratku stilova sredine 20. vijeka i tradicionalnih enterijera, sa slojevitim teksturama drveta poput svijetlog hrastovog poda. Umjesto klasične potpuno bijele kuhinje, u trendu su takozvane "creme brulee" kuhinje – topli neutralni tonovi vanile, slonovače i krem kafe koji unose toplinu i dubinu, a zadržavaju svetlinu prostora. Posebno se ističe parket u riblja kost šari od svijetlog drveta.

"Kada je riječ o kuhinjskim podovima, uvek favorizujem masivni drveni pod", kaže dizajnerka Džesika Hobson. "Volim kontinuitet istog poda kroz glavne životne prostore doma. Osim toga, drvo je najprijatnije za stopala dok stojite pored šporeta. Trenutno je jasno da se trend svetlog hrasta nastavlja."

Svetlo drvo u kuhinji
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Pločice u snažnim bojama

S druge strane, sve su popularnije i pločice u izraženim bojama i šarama za one koji žele upečatljiviji izgled. Zasićene nijanse poput dubokog ćilibara, burgundije i dimnih neutralnih tonova kombinuju se sa geometrijskim uzorcima, zakrivljenim linijama i harlekin šarama, čime kuhinjski pod dobija ličnost i dinamiku.

Stručnjaci se slažu da će grafičke pločice i dekorativni vinil podovi ostati popularni, posebno za manje prostore poput kuhinja i kupatila, gde mogu stvoriti snažan vizuelni akcenat.

Pločice u snažnim bojama
Izvor: Opasbbb/Shutterstock

Tamni drveni pod

Kako se i manji domovi sve češće projektuju u otvorenom konceptu, jedinstven pod kroz ceo prostor ostaje važan dizajnerski potez za postizanje kontinuiteta. Istovremeno, kako kuhinjski elementi sve više prelaze na prirodne drvene završnice, presudno je uskladiti ton i vrstu drveta poda i namještaja.

Važno je da pod i kuhinjski ormarići imaju isti podton i vrstu drveta, kako bi prostor delovao skladno. U 2026. godini sve više se pojavljuju tamne nijanse drveta, koje enterijeru daju dodatnu toplinu, dubinu i eleganciju.

Taman drveni pod u kuhinji
Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuhinja uređenje doma savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA