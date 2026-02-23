4 trenda u kuhinjskim podovima koji će nas preplaviti u 2026. godini: Dizajneri najavili toplinu i boju

Dizajneri otkrivaju koje vrste podova će dominirati kuhinjama 2026. godine – od terakote i svijetlog drveta do tamnog parketa i pločica u boji.

Terakota i svijetli hrast predvode trendove kuhinjskih podova za 2026, donoseći toplinu i prirodne tonove.

Pločice u snažnim bojama i grafičkim šarama postaju akcent u manjim kuhinjama.

Tamni drveni pod vraća se u trend zbog elegancije i kontinuiteta u otvorenim prostorima.

Odabir odgovarajućeg poda za kuhinju velika je odluka.

"Kada me pitaju koji je najbolji pod za kuhinju, moj odgovor je uvijek isti – zavisi od načina života u domu", kaže Tim Ozvald, vlasnik kompanije Floor Coverings International of Coastal Rhode Island.

"Kuhinjski pod mora prije svega da odgovara vašem životnom stilu, a zatim i estetici. Dobra vijest je da ne morate da pravite kompromis između ta dva." Da bi se otkrilo koji će trendovi podova biti dominantni 2026. godine, dizajneri i stručnjaci izdvojili su nekoliko materijala i stilova koji se vraćaju u fokus – klasici ostaju popularni s razlogom.

Terakota

"Svjedoci smo snažnog povratka terakote u kuhinjske podove", kaže Kimberli Oksford iz studija Kimberly Oxford Interiors.

„Ne kao rustičnog detalja, već kao sofisticiranog materijala koji unosi toplinu, dubinu i istorijski karakter u savremene prostore. Dizajneri koriste terakotu u različitim oblicima – od klasičnih kvadratnih i pravougaonih pločica do izduženih formata i diskretnog riblja kost uzorka.“

Njena ljepota leži u tonskim varijacijama – nijedna pločica nije ista. Nijanse gline, pečene crvene, prigušene ružičaste i zemljanih tonova prirodno se prelivaju preko poda, stvarajući dinamiku bez upadljivog šara.

I drugi stručnjaci potvrđuju povratak ovog materijala.

"Kuhinja je srce doma, od jutarnje kafe do porodičnih obroka. Sve češće viđamo palete inspirisane začinima, poput paprika-terakota nijansi, koje prostoru daju toplinu i osjećaj živosti", navode dizajneri za RealSimple.

Terakota u kuhinji

Svijetlo drvo

Kupci se sve više okreću nostalgičnom povratku stilova sredine 20. vijeka i tradicionalnih enterijera, sa slojevitim teksturama drveta poput svijetlog hrastovog poda. Umjesto klasične potpuno bijele kuhinje, u trendu su takozvane "creme brulee" kuhinje – topli neutralni tonovi vanile, slonovače i krem kafe koji unose toplinu i dubinu, a zadržavaju svetlinu prostora. Posebno se ističe parket u riblja kost šari od svijetlog drveta.

"Kada je riječ o kuhinjskim podovima, uvek favorizujem masivni drveni pod", kaže dizajnerka Džesika Hobson. "Volim kontinuitet istog poda kroz glavne životne prostore doma. Osim toga, drvo je najprijatnije za stopala dok stojite pored šporeta. Trenutno je jasno da se trend svetlog hrasta nastavlja."

Svetlo drvo u kuhinji

Pločice u snažnim bojama

S druge strane, sve su popularnije i pločice u izraženim bojama i šarama za one koji žele upečatljiviji izgled. Zasićene nijanse poput dubokog ćilibara, burgundije i dimnih neutralnih tonova kombinuju se sa geometrijskim uzorcima, zakrivljenim linijama i harlekin šarama, čime kuhinjski pod dobija ličnost i dinamiku.

Stručnjaci se slažu da će grafičke pločice i dekorativni vinil podovi ostati popularni, posebno za manje prostore poput kuhinja i kupatila, gde mogu stvoriti snažan vizuelni akcenat.

Pločice u snažnim bojama

Tamni drveni pod

Kako se i manji domovi sve češće projektuju u otvorenom konceptu, jedinstven pod kroz ceo prostor ostaje važan dizajnerski potez za postizanje kontinuiteta. Istovremeno, kako kuhinjski elementi sve više prelaze na prirodne drvene završnice, presudno je uskladiti ton i vrstu drveta poda i namještaja.

Važno je da pod i kuhinjski ormarići imaju isti podton i vrstu drveta, kako bi prostor delovao skladno. U 2026. godini sve više se pojavljuju tamne nijanse drveta, koje enterijeru daju dodatnu toplinu, dubinu i eleganciju.

Taman drveni pod u kuhinji

