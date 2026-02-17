logo
Renoviranje kuhinje bez profesionalaca: 7 ključnih lekcija koje će vam uštedjeti vrijeme i živce

Izvor Lepa i srećna
0

Pakao renoviranja kuhinje: 7 lekcija koje niko ne kaže unaprijed

Kako da sami renovirate kuhinju iskustva Izvor: Shutterstock

Koliko je zaista teško da sami kompletno renovirate kuhinju, po principu „uradi sam”?

Na prvi pogled djeluje kao izazov koji se može savladati uz malo strpljenja. U praksi, međutim, takav projekat može da vam "proguta" nekoliko mjeseci života pa je važno da se dobro pripremite.

Prva lekcija je da dosta dugo nećete imati pravu kuhinju. Zato je važno da se pripremite na vrijeme, da unaprijed napravite privremenu kuhinju, sa malom pločom za kuvanje i dijelom za posuđe.

Druga lekcija - uvijek počnite od poda. Osnovni sloj poda nosi sve: pločice, aparate, stolove i kuhinjske elemente. U starijim stanovima on je često u lošem stanju, pa je najbolje odmah ga zamijenite kako bi se dobila čvrsta i ravna osnova.

Instalacije su još jedna slaba tačka. U mnogim domaćim stanovima vodovodne cijevi i električni kablovi postavljeni su pre nekoliko decenija. Kada se otvore zidovi, često se pokaže da su dotrajali. Ako se već radi kompletna kuhinja, najpametnije je odmah zameniti cijevi i povući nove kablove, jer kasnije popravke mogu da budu skuplje i komplikovanije.

Izvor: Shutterstock

Četvrta stavka: provjeravajte majstore. Čak i iskusni profesionalci mogu da pogrieše u dimenzijama ili detaljima. Zato je važno tražiti da se mjere provjere i da se svaki element pogleda prije ugradnje.

Peto, struja zahtijeva fleksibilnost. Prvo pažljivo napravite planove, a onda očekujte da se oni ipak promijene. Zato je korisno ostaviti „manevarski prostor”i dodati utičnice čak i tamo gde zasad ne planirate nikakve aparate.

Izvor: Shutterstock

Montaža ormarića je veliki posao. Elementi koji su „spremni za sklapanje” štede novac, ali traže vrijeme i strpljenje. Sastavljanje cele kuhinje traje nedeljama i neće biti gotovo "za jedno veče". Možda je najbolje da potražite pomoć, ne nužno majstora, ali svakako nekog prijatelja koji ima iskustva sa montažom kuhinje.

Na kraju, ne trošite se tamo gde nema potrebe. Imajte na umu da se većina zidova u kuhinji na kraju se ne vidi, jer su prekriveni elementima i aparatima. Samo mali dio ostaje izložen, pa nije potrebno da svaki detalj bude savršen.

Pogledajte kako je uređena kuhinja u jednom divnom malom stanu i pročitajte kako da najbrže sredite kuhinju - kao Japanci!

