Mali stan od 25 kvadrata pun svjetla: Odvojeno spavanje i odlična kuhinja u udobnom domu

Odlično renoviran mali stan od 25 kvadrata!

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 25 kvadrata bio je, prije renoviranja, podijeljen na tri male prostorije koje su blokirale svjetlost, a kroz kuhinju je prolazila neskrivena cijev iz toaleta komšije sa gornjeg sprata.

U toku renoviranja, uklonjeni su svi unutrašnji zidovi, a kupatilo premješteno u najtamniji dio stana.

Dizajnerka Žilijen Garsija je spavaću sobu podigla na platformu koja skriva novu instalaciju i jasno odvaja privatnu zonu. Cijev usred kuhinje je sakrivena u zvučno izolovan stub koji sada predstavlja zanimljiv detalj u stanu.

Inspirisana japanskim panelima i skandinavskim minimalizmom, Žilijen je stvorila prostor u kojem svjetlost slobodno kruži. Kuhinja je crna, uprkos savjetima da ta boja nije pametan izbor za mali stan, ali upravo njen kontrast sa svjetlim zidovima daje poseban karakter.

Spavaća zona je odvojena staklenom pregradom, a ručno šivenim zavjesama može se potpuno zamračiti prostor. Oko kreveta su ormari kupljeni u prodajnom lancu jeftinog namještaja koji imaju i integrisano osvjetljenje. Sofa u dnevnoj zoni je polovna, na rasklapanje, a ispod nje su uredno složene knjige.

Jedina vrata u stanu su klizna i vode u kupatilo opremljeno lavaboom, tušem i WC-om. Pored ulaza, restaurirani ormar skriva frižider, ostavu i malu vitrinu za vina, dok su u drugom ormariću diskretno skrivene električne instalacije, sredstva za čišćenje i obuća. Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.

Kako urediti mali stan od 24 kvadrata

1. Koliko kvadrata treba za malu dnevnu sobu?

U malom stanu dnevna soba obično zauzima oko 10–12 kvadrata, ali sve zavisi od toga da li je u kombinaciji sa trpezarijom ili kuhinjom. Ključ je da prostor bude funkcionalan – dovoljan za sofu, stočić i eventualno komodu. Ako planirate radni kutak u dnevnoj sobi, razmislite o multifunkcionalnom namještaju, poput sklopivog stola ili kauča na razvlačenje.

2. Kako organizovati kuhinju u malom stanu da bude funkcionalna?

U stanu od 24 m² kuhinja najbolje funkcioniše kao ugaona ili linijska. Maksimalno iskoristite vertikalni prostor – viseće ormariće, police iznad radne površine i magnetne držače za noževe i začine. Manji kuhinjski uređaji i ugradni elementi pomažu da prostor djeluje pregledno i da ostane dovoljno mesta za kretanje.

3. Koji kreveti i sofe najbolje funkcionišu u malom stanu?

U malom stanu je ključno da namještaj bude višefunkcionalan i prilagodljiv. Najčešće rješenje su kauči na razvlačenje koji služe i za spavanje i za dnevni boravak ili kreveti sa fiokama i prostorom za odlaganje ispod. Takođe, popularno je podizanje kreveta na platformu, gdje ispod kreveta možete imati radni sto, ormar ili police.

4. Kako urediti radni prostor u malom stanu?

U malom stanu radni prostor treba da bude kompaktan i diskretan. Idealno je postaviti ga u ugao dnevne sobe ili koristiti sklopivi sto koji se može preklopiti kada nije u upotrebi. Vertikalne police za knjige i kutije pomažu da ne zauzimate podnu površinu, a svjetlosni element poput stolne lampe ili LED trake stvara vizuelnu zonu bez zagušenja prostora.

5. Koji trikovi i namještaj pomažu da mali stan od 24 kvadrata izgleda veće i svjetlije?

Koristite svijetle boje za zidove i namještaj, ogledala i providne pregrade. Namještaj sa nogicama stvara osjećaj “plutanja” i otvara vizuelno prostor. Višenamjenski komadi, poput stola koji služi i kao trpezarija i radni kutak, ili kreveta sa fiokama za odlaganje, štede prostor i čine stan funkcionalnijim.