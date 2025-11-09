logo
Ovo obično bacate u đubre, a odlično čisti: Savršeno briše prašinu, skuplja dlake i skida fleke

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kako da upotrebite mirisne papiriće za sušilicu tokom čišćenja kuće? Za brisanje prašine su idealni!

Maramice za sušilicu se koriste i za čišćenje Izvor: Shutterstock, Mike Fig Photo

Mirisni papirići za veš su tanki, porozni listići natopljeni omekšivačima i antistatičkim sredstvima, namijenjeni za upotrebu u mašini za sušenje veša.

Tokom sušenja, oni omekšavaju tkaninu, smanjuju statički elektricitet i ostavljaju prijatan miris. Iako većina ljudi misli da su za jednokratnu upotrebu, njihova struktura ostaje savršena za niz kućnih zadataka — posebno za čišćenje.

Umjesto da ih bacite, iskoristite ih za brisanje prašine — i to bolje nego klasične krpe. Papirići lako klize po površini, skupljaju sitne čestice i ostavljaju blagi antistatički sloj koji usporava novo taloženje. Idealni su za:

  • lajsne i ivice namještaja
  • prozorske okvire i žaluzine
  • dekorativne predmete i police

Zahvaljujući svojoj teksturi, papirići se ne raspadaju, ne ostavljaju tragove i ne zahtevaju dodatna sredstva za čišćenje. Možete da ih iskoristite i za:

Uklanjanje dlaka i sitnih čestica: Pričvrstite papirić na metlu ili portviš — savršeno skuplja dlake kućnih ljubimaca, brašno, puder i druge sitne ostatke.

Čišćenje filtera u sušilici: Iskorišćeni papirić lako briše filter za vlakna pre nego što ih bacite.

Izvor: Shutterstock

Skidanje fleka od dezodoransa: Lagano protrljajte papirić preko isflekane majice — možete da uklonite mrlju bez dodatnog pranja.

Smanjenje statičkog elektriciteta: Pređite papirićem preko odeće, zavesa ili tapaciranog nameštaja — posebno korisno zimi.

Poliranje ekrana i naočara: TV, monitor, tuš kabina, pa čak i naočare — papirić osvežava bez tragova.

Neutralisanje neprijatnih mirisa: Ubacite papirić u obuću, torbu za trening, fioku ili kofer. Stavite ga i na dno kante za smeće da ublaži mirise. 

Tagovi

čišćenje uređenje doma savjeti

