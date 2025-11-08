Zašto vam je stan uvijek pun prašine? Sedam skrivenih "krivaca" u domu za koje postoji rješenje

Da biste se lakše izborili sa prašinom, ovi savjeti mogu da pomognu...

Izvor: Shutterstock

Prašina je neizbježna u svakom domu, ali način na koji čistite — i sve ono što držite u stanu — može značajno uticati na to koliko je ima.

Ako vam se čini da se borba sa prašinom nikad ne završava, uzrok može biti u vašim navikama, dekoraciji i izboru materijala.

1. Ljubimci

Kućni ljubimci su dio porodice, ali ostavljaju trag — uključujući i prašinu. Dlaka i perut su sastavni dio kućne prašine. Redovno kupanje i četkanje ljubimaca je ključno. Poseban izvor prašine su posip za toalet i posteljina za glodare, koji se često sastoje od piljevine ili usitnjenog papira. Čistite ih barem jednom nedjeljno.

2. Otvoreni ili neizolovani prozori i vrata

Svjež vazduh je prijatan, ali otvoreni prozori i vrata — čak i sa mrežicama — propuštaju polen, prašinu i sitne čestice spolja. Oštećeni okviri, loša izolacija i istrošene gumene trake dodatno pogoršavaju situaciju. Koristite fine mrežice i redovno ih čistite. Popravite sve pukotine i zazore.

Izvor: Shutterstock

3. Debeli tepisi

Tepisi zadržavaju više prašine nego tvrde podne površine. Najproblematičniji su debeli, „čupavi“ tepisi, jer ih obični usisivači ne mogu temeljno očistiti. Ako imate osjećaj da se prašina stalno podiže, razmislite o zameni tepiha parketom, vinilom ili laminatom. Dodajte perive prostirke za udobnost.

4. Prljavi filteri

Bilo da imate centralni klima sistem ili pojedinačne uređaje, zaprljani filteri ne mogu da zadrže prašinu — ona se slobodno širi po prostoru. Isto važi i za filtere u prečišćivačima vazduha. Redovno ih mijenjajte ili čistite prema uputstvu proizvođača.

Izvor: Shutterstock

5. Materijali koji se ne mogu prati

Teške zavjese, jastuci i tapacirani namještaj zadržavaju više prašine nego glatke površine. Birajte tkanine koje se mogu prati. One koje ne mogu — redovno usisavajte nastavkom za namještaj. Jastuke i prekrivače koji se ne peru lako stavite u sušilicu na „air only“ program sa lopticama za sušenje, 10–20 minuta.

6. Visoka vlažnost

Vlaga pogoduje razvoju grinja i buđi, koji dodatno povećavaju količinu prašine. Idealna vlažnost u domu je između 30–50%. Ako je viša, koristite odvlaživač vazduha.

7. Neefikasni alati za čišćenje

Nepravilni alati i neodržavanje opreme ostavljaju prašinu da se ponovo taloži. Redovno praznite posudu ili kesu usisivača, mijenjajte filtere, perite krpe od mikrofibera poslije svake upotrebe. Izbegavajte pribor sa sintetičkim vlaknima kao što je "brisko" — oni više razbacuju nego što skupljaju. Najvažniji alat ste vi: redovno čišćenje, pravi alati i manje nereda znače manje prašine.