logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Orhideje vam ne cvjetaju? Isprobajte trik koji vraća raskoš i vitalnost ovoj biljci

Orhideje vam ne cvjetaju? Isprobajte trik koji vraća raskoš i vitalnost ovoj biljci

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Orhideje ne cvjetaju? Probajte ovu jeftinu vodu – prirodan trik koji vraća vitalnost biljci i podstiče raskošno cvjetanje u kratkom roku.

Kako da orhideja cvjeta Izvor: Shutterstock
  • Orhideje su lijepe, ali zahtjevne sobne biljke koje traže svjetlost, pažljivo zalivanje i prihranu.
  • Ako ne cvjetaju, jednostavan trik sa pirinčanom vodom može ih brzo "probuditi".
  • Pirinčana voda obezbjeđuje minerale koji jačaju vitalnost biljke i podstiču nove cvjetove.

Orhideje važe za kraljice sobnih biljaka – prelijepe su, ali i izuzetno zahtevne za održavanje. Traže puno svjetlosti, pažljivo zalivanje i redovnu prihranu. Ako vaša orhideja mjesecima odbija da cvjeta, pre nego što kupite skupa specijalizovana đubriva, isprobajte jednostavan trik sa namirnicom koju svi imamo kod kuće.

Orhideje koje tvrdoglavo odbijaju da procvjetaju mogu se "probuditi" pomoću vode sa sastojkom koji svi imamo u kuhinji. Irena iz Zrenjanina koja decenijama uzgaja orhideje u svojoj kući koristi trik zahvaljujući kom može da preporodi ovu sobnu ljepoticu brže nego što biste pomislili. Ona tvrdi da rezultati u vidu raskošnih cvjetova na dugim stabljikama stižu nevjerovatno brzo.

"Stavite kašiku pirinča u 100 ml vode i ostavite da tako odstoji 24 sata. Posle 24 sata procedite tečnost i svaku orhideju prelijte kašikom tog rastvora jednom u 15 dana", otkriva Irena.

Pirinač i pirinčana voda
Izvor: Anna Fedorova_it/Shutterstock

Prema njenim riječima, pirinčana voda sadrži male, ali dragocene količine minerala poput kalijuma, magnezijuma i cinka, koji direktno utiču na vitalnost biljke i njenu sposobnost da formira nove cvjetove.

Višak tečnosti možete da sačuvate u frižideru ili da zamrznete i koristite po potrebi, samo je važno da prije upotrebe ova pirinčana voda za orhideje odstoji na sobnoj temperaturi.

(Žena/ Lepa&Srećna) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA