Ništa od zabrane benzinaca i dizelaša od 2035: Nijemci istjerali svoje, Meloni i Tusk dali završni udarac

Zvanična odluka Evropske komisije očekuje se u utorak.

Izvor: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Evropska unija mijenja kurs i odustaje od zabrane prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem poslije 2035. godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ovu temu je postavila kao jedan od svojih prioriteta. Nakon razgovora sa liderom Evropske narodne partije Manfredom Veberom, postignut je dogovor o promjeni pristupa.

Kako prenosi Bild, Veber je poslije razgovora izjavio da automobili registrovani od 2035. godine više neće morati da ispunjavaju cilj smanjenja emisija CO2 od 100%, već 90%.

"Od 2040. godine više neće postojati ni cilj od 100%. To znači da će zabrana korišćenja motora sa unutrašnjim sagorijevanjem biti ukinuta. Na taj način svi motori koji se trenutno proizvode u Njemačkoj moći će da nastave da se proizvode i prodaju", izjavio je lider Evropske narodne partije.

Očekuje se da će Evropska komisija u utorak zvanično povući odluku o zabrani benzinaca i dezalaša.

Izvor: Shutterstock

Prema dostupnim informacijama, na ovu odluku značajno je uticao stav njemačkog kancelara Fridriha Merca. Dodatni pritisak došao je i kroz zajedničko pismo italijanske premijerke Đorđe Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska, koji se takođe zalažu za odustajanje od plana potpunog ukidanja motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Odluku je pozdravio i glavni izvršni direktor BMW-a Oliver Cipze, koji je poručio da je riječ o "snažnom signalu" i prvom koraku ka održivoj regulaciji emisija CO2 u EU, koja uzima u obzir tržišne realnosti i istovremeno čuva zaposlenost i konkurentnost.

Prema najnovijem izvještaju konsultantske kuće Ernst & Young, globalna potražnja za električnim vozilima bilježi blagi pad, dok se automobili sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem ponovo vraćaju u fokus kupaca. Istraživanje pokazuje da 50% potrošača planira kupovinu novog ili polovnog automobila sa SUS motorom u naredne dvije godine, što je za 13% više u odnosu na 2024. godinu. Istovremeno, interesovanje za električne automobile palo je na 14%, dok su hibridi zabilježili pad na 16%.

Tu je, naravno, i ogroman pritisak koji pravi konkurencija iz Kine i SAD.

EU je već započela preispitivanje zabrane prodaje novih benzinskih automobila poslije 2035. godine, prije svega zbog ekonomskog usporavanja, sporog prelaska na električna vozila i snažnog pritiska automobilske industrije. Nedavno je i direktor Mercedes-Benz-a Ola Kalenius poručio da je u aktuelnim uslovima neophodna "fleksibilnija strategija", kako bi se sačuvala radna mjesta, očuvala konkurentnost i obezbijedila sredstva za finansiranje prelaska na elektrifikaciju transporta.

Izvori: Bild, Reuters