Kraj "nestalim vozilima": EU uvodi stroga pravila za reciklažu i izvoz polovnjaka

Jedan od glavnih ciljeva je da se automobilski sektor prebaci na održiviji, cirkularni model poslovanja.

Izvor: Bilanol/Shutterstock

Predstavnici Evropskog savjeta i Evropskog parlamenta su postigli preliminarni dogovor koji se odnosi na automobilsku industriju, posebno kada je riječ o vozilima "na kraju životnog vijeka" (ELV).

Nova pravila treba da zamijene dvije postojeće direktive kako bi se obezbijedilo da se nova vozila proizvode na način da mogu ponovo da se upotrebe ili recikliraju.

Uredba predstavlja ključni element Evropskog zelenog dogovora i akcionog plana za cirkularnu ekonomiju, sa ciljem da se automobilski sektor prebaci na održiviji, cirkularni model.

Mjere se odnose na cijeli životni ciklus vozila - od dizajna i proizvodnje do tretmana nakon prestanka vožnje - sa dvostrukim ciljem: jačanje zaštite životne sredine i obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja jedinstvenog tržišta. Poseban fokus stavljen je na rješavanje problema "nestalih vozila". Naime, svake godine nekoliko miliona vozila nestane iz sistema EU - ilegalno se izvoze, rastavljaju na dijelove i slično. Ubuduće bi trebalo da postoje jasniji kriterijumi kada se vozilo smatra otpadom, odnosno, kada više ne može da se prodaje kao polovno već mora da završi na "preradi" kod firme ovlašćene za to.

"Ovo je značajan korak ka cirkularnoj ekonomiji u evropskom automobilskom sektoru. Uspješno je dogovoren čvrst okvir koji zatvara postojeće rupe u propisima, omogućava da vredni materijali ostanu u ekonomiji EU i ograničava izvoz zagađujućih, neispravnih vozila u treće zemlje. Nova uredba podstaći će inovacije u održivom dizajnu i stvoriti jače, čistije tržište materijala i komponenti", poručio je Magnus Heunik, ministar za zaštitu životne sredine Danske, zemlje koja trenutno predsjedava EU.

Nova uredba značajno proširuje prethodne direktive i obuhvata veći broj kategorija vozila, čime veći dio voznog parka EU ulazi pod ciljeve cirkularne ekonomije.

Izvor: Shutterstock

To se, pre svega, u potpunosti odnosi na putnička vozila i laka komercijalna vozila, ali sporazum sada propisuje i sakupljanje, uklanjanje zagađujućih materija, obavezno uklanjanje dijelova; kao i na sve standardne teške kategorije vozila (npr. kamione), motocikle i specijalna vozila (i mala i teška).

Zakonodavci su se saglasili da izuzmu proizvođače malih serija teških specijalnih vozila.

Cirkularni dizajn i recikliranje vozila

Potrebno je obezbijediti da se nova vozila dizajniraju tako da olakšaju reciklažu, ponovnu upotrebu i reparaciju dijelova i komponenti. Ključni element sporazuma je uvođenje obaveznih ciljeva za reciklirani sadržaj, posebno plastike, u novim vozilima. Ovi ciljevi biće uvođeni postepeno tokom deset godina:

15% u roku od 6 godina

25% u roku od 10 godina

Najmanje 20% te reciklirane plastike mora da potiče iz materijala preuzetog iz vozila "na kraju životnog vijeka", kako bi se obezbijedilo da vrijedni materijali ostanu unutar cirkularne ekonomije EU.

Na osnovu studije izvodljivosti, koja treba da bude završena u roku od godinu dana od stupanja uredbe na snagu, Komisija će uvesti buduće ciljeve za druge materijale, poput recikliranog čelika, aluminijuma, magnezijuma i kritičnih sirovina.

Status vozila koja više nisu upotrebljiva

Oko 3,5 miliona vozila godišnje nestane sa puteva EU bez traga, pa sporazum uvodi jasnija pravila za razlikovanje polovnog vozila od vozila koje je dostiglo kraj životnog vijeka (ELV).

Izvor: Shutterstock

Uspostavljen je jasan skup kriterijuma za utvrđivanje kada se vozilo smatra otpadom (tj. ELV). Kada vozilo ispuni te kriterijume, mora biti tretirano u ovlašćenom postrojenju i ne može se legalno izvoziti ili ponovo prodavati kao polovno vozilo.

Sporazum takođe uspostavlja strogi okvir za prenos vlasništva od strane privrednih subjekata.

Odgovornost proizvođača od početka do kraja

Sporazum značajno jača princip proširene odgovornosti proizvođača (EPR), čineći proizvođače finansijski i organizaciono odgovornim za čitav životni ciklus njihovih vozila.

Ta odgovornost podrazumijeva prelazak na cirkularni dizajn, između ostalog.

Da bi sistem funkcionisao u okviru jedinstvenog tržišta EU, uredba uspostavlja prekogranični EPR mehanizam kojim se osigurava da proizvođači ostanu finansijski odgovorni za tretman svojih vozila bez obzira na to u kojoj članici vozilo završi svoj životni vijek.

Zabranjuje se izvoz tehnički neispravnih vozila

Uredba zabranjuje izvoz polovnih vozila koja više nisu tehnički ispravna, kako bi EU ispunila svoju obavezu da ne doprinosi zagađenju u trećim zemljama i da zadrži vrijedne materijale na svojoj teritoriji. Zakonodavci su se složili da zabrana počne da se primjenjuje pet godina nakon stupanja uredbe na snagu.

Ovaj dogovor sada treba da potvrde Savjet i Parlament prije njegovog formalnog usvajanja. Uredba će početi da se primjenjuje dve godine nakon stupanja na snagu.

Izvor: Nikola Fific / Shutterstock.com

U EU svake godine postoji više od 6 miliona vozila koja nisu više upotrebljiva. Neadekvatno upravljanje tim vozilima uzrokuje zagađenje i veliki gubitak materijala. Automobilska industrija jedna je od najintenzivnijih u pogledu potrošnje resursa i jedan od najvećih potrošača primarnih sirovina poput čelika (više od 7 miliona tona godišnje), aluminijuma (oko 2 miliona tona godišnje), bakra (6% ukupne potrošnje u EU, koristi se u auto-delovima) i plastike (6 miliona tona godišnje), ali koristi veoma malo recikliranih materijala.

Postojeća pravila dovela su do poboljšanja u prikupljanju neupotrebljivih vozila i povećanja reciklaže na oko 85% materijala koje sadrže. Međutim, većina tih materijala su metali koji se usitnjavaju, ali se ne sortiraju i ne valorizuju dovoljno, dok se samo 19% plastike iz ELV-ova reciklira. Pored toga, kamioni, autobusi i motocikli nisu obuhvaćeni važećim zakonodavstvom.

(EUpravo zato/Europa.eu)