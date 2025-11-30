Problemi sa trapom, kočnicama...: Koje polovne automobile treba izbjegavati po izvještaju njemačkog TUV-a

Najnovija statistika njemačkog Udruženja za tehničke preglede TUV zasnovana je na uvidima iz miliona tehničkih pregleda.
Koji automobil ima probleme sa sa trapom i amortizerima? Koji model loše koči? Na kom curi ulje? Odgovore na ova ključna pitanja pruža najnovija statistika njemačkog TUV-a, zasnovana na uvidima iz miliona tehničkih pregleda. Njemački Auto Bild objavljuje ove rezultate jednom godišnje u specijalnom izdanju, a prema najnovijem izvještaju, pruža pregled tri najbolja i tri najgora modela u šest starosnih grupa.
Važno je naglasiti da konačni plasman ne zavisi isključivo od "genetike" automobila, već i od načina na koji se koristi i održava. Zvanični Ford Mondeo će preći znatno više kilometara od malog gradskog automobila poput Kia Picanto-a.
S druge strane, skupi Mercedes obično uživa bolju njegu i redovno održavanje u ovlašćenim servisima, za razliku od Dacie, koja se često koristi kao jeftino radno vozilo i možda nikada neće posjetiti ovlašćenu radionicu.
Najbolji i najgori po starosnim grupama
Starost 2-3 godine
Najbolji modeli:
- VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 29.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)
- VW T-Roc (Prosječna kilometraža: 42.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)
- VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 27.000 km | Značajni nedostaci: 2,1%)
Najgori modeli:
- Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 41.000 km | Značajni nedostaci: 11,4%)
- Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 35.000 km | Značajni nedostaci: 11,1%)
- Tesla Model 3 (Prosječna kilometraža: 55.000 km | Značajni nedostaci: 8,9%)
Starost 4-5 godina
Najbolji modeli:
- VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 48.000 km | Značajni nedostaci: 4,2%)
- VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 46.000 km | Značajni nedostaci: 4,6%)
- Audi A6/A7 (Prosječna kilometraža: 80.000 km | Značajni nedostaci: 4,7%)
Najgori modeli:
- Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 65.000 km | Značajni nedostaci: 19,0%)
- Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 59.000 km | Značajni nedostaci: 18,0%)
- Seat Alhambra (Prosječna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 17,3%)
Starost 6-7 godina
Najbolji modeli:
- Mazda CX-3 (Prosječna kilometraža: 68.000 km | Značajni nedostaci: 6,5%)
- Audi TT (Prosječna kilometraža: 72.000 km | Značajni nedostaci: 7,2%)
- VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 69.000 km | Značajni nedostaci: 7,3%)
Najgori modeli:
- Dacia Logan (Prosečna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 29,1%)
- Dacia Duster (Prosečna kilometraža: 83.000 km | Značajni nedostaci: 28,3%)
- Volkswagen sharan (Prosječna kilometraža: 122.000 km | Značajni nedostaci: 24,4%)
(Mondo/Poslovni)