logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Problemi sa trapom, kočnicama...: Koje polovne automobile treba izbjegavati po izvještaju njemačkog TUV-a

Problemi sa trapom, kočnicama...: Koje polovne automobile treba izbjegavati po izvještaju njemačkog TUV-a

Autori Dušan Volaš Autori Poslovni dnevnik
0

Najnovija statistika njemačkog Udruženja za tehničke preglede TUV zasnovana je na uvidima iz miliona tehničkih pregleda.

Koje polovne automobile treba izbjegavati po izvještaju njemačkog TUV-a Izvor: jamesteohart/Shutterstock

Koji automobil ima probleme sa sa trapom i amortizerima? Koji model loše koči? Na kom curi ulje? Odgovore na ova ključna pitanja pruža najnovija statistika njemačkog TUV-a, zasnovana na uvidima iz miliona tehničkih pregleda. Njemački Auto Bild objavljuje ove rezultate jednom godišnje u specijalnom izdanju, a prema najnovijem izvještaju, pruža pregled tri najbolja i tri najgora modela u šest starosnih grupa.

Važno je naglasiti da konačni plasman ne zavisi isključivo od "genetike" automobila, već i od načina na koji se koristi i održava. Zvanični Ford Mondeo će preći znatno više kilometara od malog gradskog automobila poput Kia Picanto-a.

S druge strane, skupi Mercedes obično uživa bolju njegu i redovno održavanje u ovlašćenim servisima, za razliku od Dacie, koja se često koristi kao jeftino radno vozilo i možda nikada neće posjetiti ovlašćenu radionicu.

Najbolji i najgori po starosnim grupama

Starost 2-3 godine

Najbolji modeli:

  • VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 29.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)
  • VW T-Roc (Prosječna kilometraža: 42.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)
  • VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 27.000 km | Značajni nedostaci: 2,1%)

Najgori modeli:

  • Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 41.000 km | Značajni nedostaci: 11,4%)
  • Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 35.000 km | Značajni nedostaci: 11,1%)
  • Tesla Model 3 (Prosječna kilometraža: 55.000 km | Značajni nedostaci: 8,9%)

Starost 4-5 godina

Najbolji modeli:

  • VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 48.000 km | Značajni nedostaci: 4,2%)
  • VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 46.000 km | Značajni nedostaci: 4,6%)
  • Audi A6/A7 (Prosječna kilometraža: 80.000 km | Značajni nedostaci: 4,7%)

Najgori modeli:

  • Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 65.000 km | Značajni nedostaci: 19,0%)
  • Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 59.000 km | Značajni nedostaci: 18,0%)
  • Seat Alhambra (Prosječna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 17,3%)

Starost 6-7 godina

Najbolji modeli:

  • Mazda CX-3 (Prosječna kilometraža: 68.000 km | Značajni nedostaci: 6,5%)
  • Audi TT (Prosječna kilometraža: 72.000 km | Značajni nedostaci: 7,2%)
  • VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 69.000 km | Značajni nedostaci: 7,3%)

Najgori modeli:

  • Dacia Logan (Prosečna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 29,1%)
  • Dacia Duster (Prosečna kilometraža: 83.000 km | Značajni nedostaci: 28,3%)
  • Volkswagen sharan (Prosječna kilometraža: 122.000 km | Značajni nedostaci: 24,4%)

(Mondo/Poslovni)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili tehnički pregled kvar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA