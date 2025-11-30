Problemi sa trapom, kočnicama...: Koje polovne automobile treba izbjegavati po izvještaju njemačkog TUV-a

Najnovija statistika njemačkog Udruženja za tehničke preglede TUV zasnovana je na uvidima iz miliona tehničkih pregleda.

Izvor: jamesteohart/Shutterstock

Koji automobil ima probleme sa sa trapom i amortizerima? Koji model loše koči? Na kom curi ulje? Odgovore na ova ključna pitanja pruža najnovija statistika njemačkog TUV-a, zasnovana na uvidima iz miliona tehničkih pregleda. Njemački Auto Bild objavljuje ove rezultate jednom godišnje u specijalnom izdanju, a prema najnovijem izvještaju, pruža pregled tri najbolja i tri najgora modela u šest starosnih grupa.

Važno je naglasiti da konačni plasman ne zavisi isključivo od "genetike" automobila, već i od načina na koji se koristi i održava. Zvanični Ford Mondeo će preći znatno više kilometara od malog gradskog automobila poput Kia Picanto-a.

S druge strane, skupi Mercedes obično uživa bolju njegu i redovno održavanje u ovlašćenim servisima, za razliku od Dacie, koja se često koristi kao jeftino radno vozilo i možda nikada neće posjetiti ovlašćenu radionicu.

Najbolji i najgori po starosnim grupama

Starost 2-3 godine

Najbolji modeli:

VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 29.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)

VW T-Roc (Prosječna kilometraža: 42.000 km | Značajni nedostaci: 2,0%)

VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 27.000 km | Značajni nedostaci: 2,1%)

Najgori modeli:

Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 41.000 km | Značajni nedostaci: 11,4%)

Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 35.000 km | Značajni nedostaci: 11,1%)

Tesla Model 3 (Prosječna kilometraža: 55.000 km | Značajni nedostaci: 8,9%)

Starost 4-5 godina

Najbolji modeli:

VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 48.000 km | Značajni nedostaci: 4,2%)

VW T-Cross (Prosječna kilometraža: 46.000 km | Značajni nedostaci: 4,6%)

Audi A6/A7 (Prosječna kilometraža: 80.000 km | Značajni nedostaci: 4,7%)

Najgori modeli:

Dacia Logan (Prosječna kilometraža: 65.000 km | Značajni nedostaci: 19,0%)

Dacia Duster (Prosječna kilometraža: 59.000 km | Značajni nedostaci: 18,0%)

Seat Alhambra (Prosječna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 17,3%)

Starost 6-7 godina

Najbolji modeli:

Mazda CX-3 (Prosječna kilometraža: 68.000 km | Značajni nedostaci: 6,5%)

Audi TT (Prosječna kilometraža: 72.000 km | Značajni nedostaci: 7,2%)

VW Golf Sportsvan (Prosječna kilometraža: 69.000 km | Značajni nedostaci: 7,3%)

Najgori modeli:

Dacia Logan (Prosečna kilometraža: 88.000 km | Značajni nedostaci: 29,1%)

Dacia Duster (Prosečna kilometraža: 83.000 km | Značajni nedostaci: 28,3%)

Volkswagen sharan (Prosječna kilometraža: 122.000 km | Značajni nedostaci: 24,4%)

(Mondo/Poslovni)