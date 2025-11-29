Dizelaši polako nestaju? Tektonske promjene na evropskom tržištu automobila

Novi podaci otkrivaju potpuni preokret na evropskom tržištu automobila - kupci se masovno okreću hibridima.

Izvor: Shutterstock

Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) objavilo je najnovije podatke o tržišnim udjelima pojedinih vrsta automobila.

Prema statistikama, u prvih 10 mjeseci ove godine na području Evropske unije najviše je novoregistrovanih hibridnih vozila, koja čine ukupno 34,6% udjela na tržištu.

Nakon toga dolaze benzinci sa 27,4%, dok se na trećem mjestu sa 16,4% tržišnog udjela nalaze električni automobili, piše Automobiliona.hr.

U prvih 10 mjeseci ove godine dizelaši čine 9,2% udela na tržištu, dok plug-in hibridni automobili čine 9,1% udjela.

Rast EV-a, pad benzinaca i dizelaša

Do oktobra 2025. automobili na baterije činili su 16,4% tržišnog udela EU, što je porast u odnosu na nisku početnu vrijednost od 13,2% u oktobru 2024. od početka godine.

U prvih deset mjeseci 2025. registrovano je 1.473.447 novih električnih automobila, što čini 16,4% tržišnog udjela EU. Četiri najveća tržišta u EU, koja zajedno čine 62% registracija električnih automobila na baterije, zabilježila su porast: Njemačka (+39,4%), Belgija (+10,6%), Holandija (+6,6%) i Francuska (+5,3%).

Podaci za oktobar 2025. od početka godine takođe su pokazali porast registracija hibridnih vozila, a raste potražnja i za plug-in hibridima. Štaviše, u oktobru ove godine udio registrovanih plug-in hibrida iznosio je 10,5%, dok je u istom mjesecu udio dizelaša bio 8,1%.

Prema podacima, do kraja oktobra 2025. registracije benzinskih automobila pale su za 18,3%, a pad je zabilježen na svim glavnim tržištima. Francuska je zabilježila najveći pad, sa registracijama koje su pale za 32,3%, a slijede Njemačka (-22,5%), Italija (-16,9%) i Španija (-13,7%). Slično tome, tržište dizelskih automobila palo je za 24,5%, što je rezultiralo udelom od 9,2% za oktobar 2025. u odnosu na prethodnu godinu.

