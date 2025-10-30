Snažan rast evropskog tržišta automobila: Hibridi dominiraju, prilaze kombinovanom udjelu benzina i dizela

Među vodećim evropskim tržištima, prodaja novih automobila u Španiji je najviše porasla u septembru, za 16,4 procenta.

Izvor: Alex Segre/Shutterstock

Prodaja automobila u Evropskoj uniji je snažno porasla u septembru, sa nizom novih modela i kontinuiranim interesovanjem za hibridne modele, pokazao je izvještaj udruženja proizvođača ACEA u utorak.

U septembru je u EU registrovano 888.672 novih automobila, što je 10 procenata više nego u istom mjesecu prošle godine, izračunalo je udruženje. Krajem ljeta, prodaja novih automobila je porasla za 5,3 procenta. Podsticaj prodaji u ljetnjim mjesecima bili su novi modeli, napominje udruženje. Od januara do septembra registrovano je približno 8,1 milion novih automobila, što je samo 0,9 procenata više nego u istom periodu prošle godine.

Na vodećim evropskim tržištima, prodaja novih automobila u Španiji je najviše porasla u septembru, za 16,4 procenta. Njemačko tržište je takođe zabilježilo dvocifren rast, sa 12,8 procenata više registracija novih automobila nego u istom mjesecu prošle godine. Italijansko tržište je poraslo za 4,2 procenta, a francusko za skromnih jedan procenat, izračunala je ACEA.

Najpopularnija među evropskim kupcima u periodu od januara do septembra bila su hibridna električna vozila, sa tržišnim udjelom od 34,7 procenata. Prema ACEA, grupa obuhvata "potpune i djelimične hibride" koji, u zavisnosti od snage baterije, mogu da voze u prosjeku do 62 procenta vremena samo na električni pogon. Slijede benzinski motori sa udelom od 27,7 procenata i električna vozila na baterije sa 16,1 procenat. Udio dizelaša i plag-in hibrida bio je gotovo jednak i iznosio je oko devet procenata, prema podacima ACEA. Udio hibrida se tako do početka jeseni još više približio kombinovanom tržišnom udjelu benzina i dizela.

Tesla na vrhu

Uprkos naglom padu prodaje u septembru, za čak 18,6 procenata u odnosu na isti mjesec prošle godine, američka Tesla je pretekla kineske konkurente BYD i SAIC Motor, sa 25.656 prodatih automobila.

Tesla, za razliku od BYD-a i SAIC-a, proizvodi isključivo električna vozila na baterije.

Kineski giganti su takođe zabilježili snažan rast prodaje u septembru, prema podacima ACEA, i neutralisali su uticaj visokih tarifa EU na uvoz električnih vozila na baterije prodajom hibrida. BYD je skoro učetvorostručio prodaju na evropskom tržištu u septembru, isporučivši preko 13.000 vozila evropskim kupcima. Isporuke SAIC-a su porasle za skoro 80 ​​odsto, na 18.406 vozila. EU je uvela carinu od 35,3 odsto za SAIC i 17 odsto za BYD. Uvoz Teslinih automobila takođe podleže carini, ako su proizvedeni u Kini, ali od samo 7,8 odsto.

(EUpravo zato/Poslovni)