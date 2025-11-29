Ovo su 3 ključna savjeta za vožnju po snijegu: Fatalne nesreće su česte zbog grešaka vozača

Vožnja po snijegu teža je nego u normalnim uslovima. Postoje tri ključna savjeta kako biste bezbjedno stigli na željenu destinaciju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vožnja u zimskim uslovima, po poledici ili snijegu, je duplo teža nego u ljetnjim, proljećnim i jesenjim uslovima. Asfalt je natopljen vodom od kiše, a kada je temperatura niska (konkretno oko nule ili čak ispod), dijelovi puta se zalede i tako nastaju "idealni" uslovi za fatalne saobraćajne nesreće.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Savjeti za vožnju po snijegu

Da biste bezbjedno savladali snijeg i poledicu na putu, važno je da se pridržavate tri ključna pravila. To su:

Držanje većeg odstojanja od vozila ispred vas

Sporije kretanje bez naglih pokreta

Ravnomjerno kočenje, nikako naglo

Odstojanje

Kada vozite po snijegu, važno je uvijek gledati daleko ispred vas, nije dovoljno samo da pratite vozilo ispred. Držanje odstojanja je ključna stvar, isto važi i u normalnim uslovima za vožnju, a naročito kada je snijeg ili led na putu.

Odstojanje je važno držati, čak i na većoj distanci od preporučena tri metra, zbog naglih kočenja vozila ispred vas. To se naročito odnosi na kolone i gužve koje su postale normalna stvar.

Sporije kretanje

Gume slabije prijanjaju na asfalt pri zimskim uslovima. Zbog toga je potrebno voziti sporije.

To ne znači da treba da se "vučete" po putu, ali da uz držanje distance, obratite pažnju i na brzinu. Prije svega se to odnosi na vožnju noću i to van grada.

Nema potrebe da dodajete gas ako ima dosta snijega ili ako je napolju minus jer se u tom slučaju ledi asfalt. Gume će proklizati na iole oštrijoj krivini, naročito ako nisu kvalitetne ili ako su "ćelave", odnosno dotrajale.

Kočenje

Tehnika kočenja je nešto što vozači uče tokom cijele svoje vozačke "karijere". Mnogi iskusni vozači i nakon godina vožnje nepravilno koče, konkretno pretjeruju sa intenzitetom kočenja, a uz nedržanje odstojanja nastaju i sudari.

Što se tiče kočenja po snijegu, nikako ne bi trebalo da kočite naglo, da usporite odjednom. Da se to ne bi desilo, ispoštujte prethodna dva savjeta - smanjite brzinu i držite distancu i samim tim, lakše ćete i kočiti.

Za početak, sklonite nogu sa gasa i kočite "motorom". Tako izbjegavate nagle pokrete vozila po lošim uslovima na putu, a onda polako i ravnomjerno pritiskajte kočnicu, nikako "do patosa".

Moderni automobili imaju i ABS sistem kočenja (Anti-Lock Braking System). Ovaj sistem sprečava blokiranje točkova tokom kočenja, naročito naglog i oštrog kočenja.

Uz pomoć ovog sistema, skraćuje se zaustavni put automobila. Takođe, vozilo ostaje stabilno na putu bez proklizavanja, ali da bi se to ostvarilo, važno je da pažljivo kočite i da prije toga držite odstojanje i ne vozite brzo, naročito kada je gužva ili noćna vožnja.

Lanci za snijeg na gumama

Ukoliko planirate vožnju na planini gdje ima dosta snijega, potrebni su vam lanci. Mnogi ih ne koriste zbog komplikovane montaže, zato je najbolje probati na suvom bez žurbe i pritiska da biste naučili kako se stavljaju lanci za snijeg na gume.

Lanci za sneg na gumi

Izvor: Shutterstock/Jaroslav Moravcik

Kako se montiraju lanci?

Prije kupovine lanaca za gume, morate znati dimenzije vašeg automobila i točkova. Kada kupite odgovarajuće, parkirajte vozilo, podignite ručnu kočnicu i ugasite automobil. Potom razvucite lance ispred pogonskih točkova. Lance provucite sa unutrašnje strane pneumatika tako da sredina gumenog obruča lanca dođe na sredinu pneumatika, a ostale lance razvucite na zemlji sa prednje strane pneumatika.

Snow tire chainspic.twitter.com/2fFX0TBZ4W — Shruti Codes (@Shruti_0810)June 25, 2025

Podignite lijevu i desnu stranu gumenog obruča i spojite ga na vrhu pneumatika. Uzmite bočne lance, pa ih redom sve povežite u krug i provjerite da li su svi dobro zategnuti i sigurno postavljeni. Kada ste završili sa postavljanjem lanaca provozajte vaše vozilo nekoliko metara. Nakon toga provjerite sve lance i po potrebi ih zategnite. Kada upravljate vozilom sa postavljenim lancima budite posebno oprezni i nemojte prelaziti brzinu od 50 kilometara na sat, a kada naiđete na dionicu puta gdije nema snijega, obavezno ih skinite.

Anketa Da li koristite zimske i ljetnje gume, ili gume za sve sezone? Koristim zimske tokom zime, ljetnje tokom ljeta 0% (0)

Koristim gume za sve sezone 0% (0) Povratak na glasanje Da li koristite zimske i ljetnje gume, ili gume za sve sezone? Koristim zimske tokom zime, ljetnje tokom ljeta

Koristim gume za sve sezone Glasaj Rezultati

(Mondo.rs)