Apel vozačima teretnih vozila da koriste lance preko Romanije

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, a prohodni su o svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije, kaže tehnički direktor u "Romanijaputevima" Dragan Buloščić.

snijeg na putu Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Buloščić je istakao da će usljed jačih padavina policija u Mokrom i Podromaniji zaustavljati kamione i šlepere koji ne budu imali lance, kako bi se izbjegli zastoji.

On je naveo da preko planinskih prevoja probleme uglavnom prave šleperi koji nemaju lance, zbog čega dolazi do zastoja u saobraćaju.

"Magistralni i regionalni putevi Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, ali ima utabanog snijega i saobraćaj se odvija usporeno", rekao je Buloščić i dodao da ekipe ostaju na terenu.

Romanija snijeg putevi teretni saobraćaj zimska oprema

