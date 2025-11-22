Snijeg u Banjaluci: Zimske službe na terenu, mole građane za strpljenje

Ekipe zimske službe u Banjalucini danas su na terenu, djelujući prema definisanim prioritetima kako bi se saobraćajnice održavale prohodnim.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najveći fokus je na raščišćavanju snijega u višim predjelima grada, dok se ostale saobraćajnice čiste postupno, po planiranim prioritetima.

Iz zimske službe mole sugrađane za strpljenje i apeluju na vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Juče su ekipe od ranog jutra raščišćavale snijeg i posipale so, posebno u višim dijelovima grada.

Za danas je najavljeno hladno vrijeme sa snijegom i povećanjem snježnog pokrivača: očekuje se oko 10 cm u gradskim dijelovima, dok u višim predjelima grada može pasti i do 20 cm. Padavine će u večernjim satima i tokom noći prestati, uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha biće do 1°C.