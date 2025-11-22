logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snijeg u Banjaluci: Zimske službe na terenu, mole građane za strpljenje 3

Snijeg u Banjaluci: Zimske službe na terenu, mole građane za strpljenje

Autor Nikolina Damjanić
3

Ekipe zimske službe u Banjalucini danas su na terenu, djelujući prema definisanim prioritetima kako bi se saobraćajnice održavale prohodnim.

54.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najveći fokus je na raščišćavanju snijega u višim predjelima grada, dok se ostale saobraćajnice čiste postupno, po planiranim prioritetima.

Iz zimske službe mole sugrađane za strpljenje i apeluju na vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Juče su ekipe od ranog jutra raščišćavale snijeg i posipale so, posebno u višim dijelovima grada.

Za danas je najavljeno hladno vrijeme sa snijegom i povećanjem snježnog pokrivača: očekuje se oko 10 cm u gradskim dijelovima, dok u višim predjelima grada može pasti i do 20 cm. Padavine će u večernjim satima i tokom noći prestati, uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha biće do 1°C.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka snijeg zimska služba

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Imam i živim u privatnoj kući od jutros sam dva puta čistio snijeg od ulaza do kapije . Preko puta ceste je zgrada sa 50 stanova još niko nije našao sa shodno da izađe i počisti prilaz ulazu u zgradu i garažama, valja čekaju da im dođe deda mraz da im očisti prilaz. Toliko o navikama onih koji tu žive.

Suplja

Suplje price. Ja sam na Starcevici pa evo gledam komsije kako lopataju a sluzbe koja bi trebala da cisti nema nigdje. Izgleda opet ih iznenadilo iako je bio najavljavljen snijeg jos prije 7 dana na prognozama. Zadnjih 4-5 godina grad jedva da se cisti. Kad krene lisce da opada dok ne pokrije i ivicnjake i cestu da se ne vidi razlika niko ne cisti isto vazi i za snjeg. Gdje idu pare od komunalija koje placamo. Jesu bitniji parkovi da se prave ili da se grad drzi pristojnim. Ovo vise nema smisla nije prvi put nego redovno desavanje od kad je drasko na celu grada.

Otpor

@Suplja Zimske sluzbe bi trrbale u dvoriste komsije doci i ocistiti dvoriste i auto odletidit, kako ima ljudi, samo da botuju. Pogledaj da snjeg tutnji 24sata, polako ocistice.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ