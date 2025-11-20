Napadnut policajac ispred Palate predsjednika RS u Banjaluci (Video)

Muškarac čiji su inicijali A.K. uhapšen je u Banjaluci zbog napada na policajca ispred Palate predsjednika Republike.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da su pripadnici tog ministarstva danas uhapsili A.K. zbog počinjenog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
"A.K. je u 12.05 časova ispred Palate predsjednika Republike Srpske fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega su ga savladali drugi policijski službenici koji su se nalazili na licu mjesta i lišen je slobode", navedeno je u saopštenju.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasio da je riječ o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dodaje se u saopštenju.