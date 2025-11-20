Napadnut policajac ispred Palate predsjednika RS u Banjaluci (Video)

Muškarac čiji su inicijali A.K. uhapšen je u Banjaluci zbog napada na policajca ispred Palate predsjednika Republike.

Izvor: Screenshot

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da su pripadnici tog ministarstva danas uhapsili A.K. zbog počinjenog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Napad na Republiku Srpsku!pic.twitter.com/zewijvHe2o — Boško Mihajlović (@LeGrand_Vizir)November 20, 2025

"A.K. je u 12.05 časova ispred Palate predsjednika Republike Srpske fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega su ga savladali drugi policijski službenici koji su se nalazili na licu mjesta i lišen je slobode", navedeno je u saopštenju.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasio da je riječ o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dodaje se u saopštenju.