Budimir: Svi dokazi nakon saslušanja Vlade Đajića predati Tužilaštvu

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je poslije saslušanja bivšeg direktora UKC-a Srpske Vlade Đajića u MUP-u sve proslijeđeno Republičkom javnom tužilaštvu.

Izvor: X/Screenshot

On je istakao da je policija u ovom slučaju preduzela sve operativne mjere i radnje i da bi ostalo komentarisanje moglo ugroziti istragu.

"Što se tiče rada policije, imamo unutrašnju kontrolu koja vodi računa o svemu. Ako se utvrdi da je bilo ko učestvovao u nedozvoljenim radnjama, biće sankcionisan u skladu sa zakonom i tu nema povlaštenih", naglasio je Budimir.

MUP je juče saopštio da je policija saslušala Vladu Đajića u vezi sa spornim snimkom objavljenim na društvenim mrežama i na njemu vidljivim radnjama koje potencijalno mogu ukazivati na izvršenje krivičnog djela.