Podrška bez obzira na smjenu: Đajić na tribini SNSD-a u društvu ministra pravde i bivšeg ministra policije RS

Iako je juče od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika stigla jasna poruka da ponašanje Vlade Đajića ruši ugled stranke i da je zbog toga razriješen sa svih funkcija, nakon samo par sati, situacija je sasvim drugačija.

Izvor: Facebook/SNSD Banjaluka

SNSD je sinoć održao predizbornu tribinu u Banjaluci gdje se pojavio dojučerašnji predsjednik Gradskog odbora ove stranke u Banjaluci Vlado Đajić.

Nije jasno u kojoj ulozi se Đajić pojavio na ovoj tribini, možda kao simpatizer stranke, jer više nije na funkciji, ali je jasno da, bez obzira na snimak sa narkoticima zbog kojih je smijenjen, i dalje uživa podršku, bar većine članstva.

Na jednoj od fotografija sa sinoćne tribine u Banjaluci, rame uz rame sa Vladom Đajićem našli su se ministar pravde RS Goran Selak i bivši prvi čovjek MUP-a RS i aktuelni kandidat za predsjednika RS Siniša Karan.

Ostaje nejasno koju poruku je SNSD ovom fotografijom sa Đajićem htio poslati narodu, kao i šta treba očekivati od pravosuđa i policije u ovom slučaju?

Na ovu situaciju reagovala je i opozicija.

"Ukoliko sve nadležne institucije od MUP-a, Tužilaštva, do Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, ne urade svoj posao onda je slučaj “Kokain” još jedan slučaj koji će proći bez odgovornih, a formalne smjene su samo paravan za političko pranje u kampanji", poručila je zamjenik šefa Kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Tanja Vukomanović, dodajući da sve institucije moraju da reaguju, te da će PDP predložiti osnivanje Anketnog odbora u NSRS.

Dodaje da Narodna skupština Republike Srpske mora uraditi svoj dio posla.

"Narodna skupština Republike Srpske već je narušila dostojanstvo, ali ga ne treba dodatno rušiti, vezivanjem bilo koga poslanika za narkotike i kriminalni milje, nego ga početi vraćati, zato će Klub Poslanika PDP podnijeti zahtjev za osnivanje Anketnog odbora. Dostojanstvo se mora vratiti i politici, institucijama, sistemu, a za to je potrebno da odgovara svako ko je podmetao, ucjenjivao, montirao, ali i svako koji se bavio kriminalom", navodi Vukomanovićeva.

Dodaje da se Anketni odbor mora posvetiti ovoj temi kroz razgovore sa ključnim fukcionerima Republike Srpske.

"Zbog dostojanstva institucija i povjerenja građana Republike Srpske, potrebno je uzeti izjave Siniše Karana, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova s obzirom na to da je navedeno da nadležni organi za ovaj slučaj znaju već 10 mjeseci! Takođe, potrebno je čuti stav Željka Budimira, sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, kao i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Neophodno je ispitati i politički kontekst, te postaviti pitanja Miloradu Dodiku, kao predsjednika SNSD-a i lica koje može posjedovati relevantna saznanja o okolnostima ovog slučaja", navodi Vukomanović.

Naglašava da najviše posla imaju istražni organi, ali da NSRS treba da zauzme svoj stav da su ovakve stvari nedopustive.

"Sinoć su se ministar pravde Republike Srpske i bivši ministar policije i kandidat za predsjednika Srpske slikali sa osobom koja je taj dan u policiji ispitivana zbog dovođenja u vezu sa narkoticima. Kakva je to poruka građanima Republike Srpske? Šta da očekujemo do pravosuđa i policije?", upitala je ona.

Navodi da smjena jedne osobe nije dovoljna.

"Jedna osoba ne može biti jedini krivac, niti jedini odgovoran za ovakav skandal i ovakav nivo urušavanja sistema", zaključila je ona.

