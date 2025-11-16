Karan: "Borimo se za očuvanje statusa Republike Srpske"

Izbor je jednostavan za sve glasače u Republici Srpskoj - da li su za Republiku Srpsku ili za Kristijana Šmita, istaknuto je večeras u Bileći tokom razgovora predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i kandidata ove stranke za predsjednika Srpske Siniše Karana sa građanima.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

"Šmit hoće da poništi dostinuća Republike Srpske i njenu samostalnost koju nam je dao Dejton. Mi se borimo za očuvanje statusa Republike Srpske", rekao je Karan novinarima nakon razgovora sa građanima u Domu kulture.

Istakao je da je na prijevremenim predsjedničkom izborima izbor veoma jednostavan.

Karan je maglasio da je u Bileći u posljednje vrijeme vidljiv napredak kao rezultat simbioze lokalnih i republičkih vlasti, a sve u interesu građana, navodeći da je bitno da lokalna vlast ima spremne projekte kako bi se uz podršku republičkih vlasti bili realizovani.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je svaki glas koji ode nekom drugom umjesto Siniši Karanu, glas za Šmita i za bošnjake.

Zamolio je sve ljude u Bileći, ali i Republici Srpskoj da glasaju za Sinišu Karana.

"U ovim okolnostima koje su izazvane sa druge strane, a nisu bile naša želja, ja sam taj koji obezbjeđujem jedinstvo politike i nastavak te politike, i Siniša Karan je moj kandidat za predsjednika i molim sve da glasaju za njega", rekao je Dodik.

On je dodao da će i ubuduće biti tu da zaštiti interese srpskog naroda kao i do sada, jer želi da svi zajedno uspiju i da je siguran da će 23. novembra Karan postati predsjednik Srpske.

Govoreći o projektima koji se realizuju u Bileći, Dodik je istakao da se u Bileći prave promjene i da je to nesumnjivo.

"Bileća je dokaz kako radimo i gradimo i zato treba da ostanemo zajedno. Mislim da sa obrazom sada možemo doći u Bileću", ocijenio je Dodik.

On je dodao da je prekinuta stagnacija koja je zadesila Bileću u nekom prošlom vremenu, da se sada rješava pitanje infrastrukture, gradi novi vrtić u koji se ulaže 4,2 miliona KM, a sanirano je i mnogo toga što je bilo neophodno.

Dodao je da će se u Bileći nastaviti sa mnogim infrastrukturnim projektima i ubuduće, kao i da će se u narednom periodu rješavati pitanje sjedišta Hidroelektrane "Dabar".