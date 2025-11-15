logo
Lazarević: Predstojeći izbori prekretnica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Kandidat Ekološke partije za predsjednika Republike Srpske Nikola Lazarević smatra da predstojeći izbori znače prekretnicu.

Nikola Lazarević Izvor: RTRS

Lazarević je naveo da je tokom predizborne kampanje nastojao da građane informiše koja su to ustavna ovlaštenja predsjednika Republike, ali i da ih upozna sa inicijativama koje namjerava da pokrene, ako dobije podršku na izborima.

On smatra da predstojeći predsjednički izbori znače postavljanje ljestvice visoko, odnosno uspostavljanje kriterijuma poslije kojih u Republici Srpskoj više nikada, ništa neće biti isto. 

(Srna)

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. Ekološka partija Nikola Lazarević

