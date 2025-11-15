Lazarević: Predstojeći izbori prekretnica

Kandidat Ekološke partije za predsjednika Republike Srpske Nikola Lazarević smatra da predstojeći izbori znače prekretnicu.

Lazarević je naveo da je tokom predizborne kampanje nastojao da građane informiše koja su to ustavna ovlaštenja predsjednika Republike, ali i da ih upozna sa inicijativama koje namjerava da pokrene, ako dobije podršku na izborima.