logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blanuša: Rudnik litijuma na Majevici nikada neće biti otvoren 1

Blanuša: Rudnik litijuma na Majevici nikada neće biti otvoren

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša posjetio je danas jedan od lokaliteta na području opštine Lopare na kojem su ranije vršena istraživanja litijuma.

branko blanuša Izvor: YouTube/Screenshot

Tom prilikom poručio je da se u Evropi nigdje ne kopa litijum iz stijena, kao što je planirano na Majevici, te upozorio da je riječ o izuzetno toksičnom postupku koji uništava životnu sredinu.

"Zagađuju se i podzemne vode, a ne samo prostor gdje je rudnik, već mnogo šire područje biva zahvaćeno ekološkom katastrofom. Pogledajte ovu Majevicu, kako je lijepa i bogata prirodom. Ovdje postoje idealni uslovi za život i razvoj poljoprivrede", rekao je Blanuša, naglašavajući da bi otvaranje rudnika ugrozilo zdravlje stanovništva i budućnost cijelog kraja.

Član Predsjedništva SDS-a Ljubiša Petrović poručio je da rudarstvo nije spojivo sa poljoprivredom i turizmom, te istakao da Blanuša ima jasnu viziju da Majevica postane park prirode.

"Nigdje na svijetu ne postoji rudnik litijuma koji je bliže od 100 kilometara naseljenom mjestu. Otvaranje rudnika ovdje značilo bi nestanak Lopara, Majevice i Semberije", rekao je Petrović.

Predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Loparama Rado Savić dodao je da se lokalna zajednica, ekološki aktivisti i građani susjednih opština protive ideji o otvaranju rudnika.

"Profesor Blanuša je čovjek koji razumije običnog čovjeka Srpske, živi njihov život i zna šta bi značilo da se Majevica razori i raseli", naveo je Savić.

Blanuša je u Loparama komentarisao i najnovije informacije o podnošenju zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka nad Rudnikom i termoelektranom Ugljevik, ističući da je to, kako kaže, "još jedan primjer načina na koji se privatizuju najvažniji resursi u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske".

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. Branko Blanuša Majevica litijum

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Pa to je odlična vijest, g.Blanuša! Još jedna odlična vijest je da je podnešena već druga krivična prijava protiv Općine Gradačac, gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića, njegovog pomoćnika Ferida Durmiševića i Monike Cvitkušić, šefice odsjeka za imovinsko-pravne poslove grada Gradačca, zbog njihovih upornih pokušaja krađe nasljeđa iza preminulog Sejfudina (Sulejmana) Ibrulja!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ