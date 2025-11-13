Blanuša: Rudnik litijuma na Majevici nikada neće biti otvoren

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša posjetio je danas jedan od lokaliteta na području opštine Lopare na kojem su ranije vršena istraživanja litijuma.

Izvor: YouTube/Screenshot

Tom prilikom poručio je da se u Evropi nigdje ne kopa litijum iz stijena, kao što je planirano na Majevici, te upozorio da je riječ o izuzetno toksičnom postupku koji uništava životnu sredinu.

"Zagađuju se i podzemne vode, a ne samo prostor gdje je rudnik, već mnogo šire područje biva zahvaćeno ekološkom katastrofom. Pogledajte ovu Majevicu, kako je lijepa i bogata prirodom. Ovdje postoje idealni uslovi za život i razvoj poljoprivrede", rekao je Blanuša, naglašavajući da bi otvaranje rudnika ugrozilo zdravlje stanovništva i budućnost cijelog kraja.

Član Predsjedništva SDS-a Ljubiša Petrović poručio je da rudarstvo nije spojivo sa poljoprivredom i turizmom, te istakao da Blanuša ima jasnu viziju da Majevica postane park prirode.

"Nigdje na svijetu ne postoji rudnik litijuma koji je bliže od 100 kilometara naseljenom mjestu. Otvaranje rudnika ovdje značilo bi nestanak Lopara, Majevice i Semberije", rekao je Petrović.

Predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Loparama Rado Savić dodao je da se lokalna zajednica, ekološki aktivisti i građani susjednih opština protive ideji o otvaranju rudnika.

"Profesor Blanuša je čovjek koji razumije običnog čovjeka Srpske, živi njihov život i zna šta bi značilo da se Majevica razori i raseli", naveo je Savić.

Blanuša je u Loparama komentarisao i najnovije informacije o podnošenju zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka nad Rudnikom i termoelektranom Ugljevik, ističući da je to, kako kaže, "još jedan primjer načina na koji se privatizuju najvažniji resursi u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske".