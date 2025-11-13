Tužilaštvo BiH odbacilo prijavu zbog murala Ratka Mladića u Banjaluci

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o nesprovođenju istrage po prijavi potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića, podnesenoj zbog murala sa likom Ratka Mladića.

Izvor: Facebook

Duraković je saopštio da je Tužilaštvo BiH odlučilo da neće provoditi istragu po krivičnoj prijavi koju je 7. oktobra podnio protiv nepoznate osobe koja je naslikala mural sa likom Ratka Mladića, kao i protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je, kako je naveo, odbio da ukloni sporni mural.

Prema obrazloženju Tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) nisu mogli potvrditi da se na muralu zaista nalazi lik Ratka Mladića, iako su raspolagali fotodokumentacijom i izjavama svjedoka, piše Klix. Zbog toga, kako se navodi, nije bilo osnova za utvrđivanje krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Duraković je u saopštenju istakao da je ovom odlukom jasno da niko neće naložiti uklanjanje murala, te da građanima kojima takvi simboli vrijeđaju dostojanstvo i sjećanje na žrtve nije zagarantovana sigurnost.

On je naveo i da su se u blizini murala pojavile poruke prijetnji građanima koji se protive postojanju murala, među kojima i natpis "Kome heroj na Mejdanu smeta, neće moći slobodno da šeta".

Duraković je ocijenio da je odluka Tužilaštva BiH ponižavajuća za preživjele žrtve rata i dodao da, po njegovom mišljenju, pokazuje kako sistem u Bosni i Hercegovini ne štiti žrtve, već, kako je rekao, lik i djelo ratnih zločinaca.

Da podsjetimo, Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen 2021. godine pred Međunarodnim sudom u Hagu na doživotnu kaznu zatvora. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, zločine protiv čovječnosti, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, kao i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.