logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo BiH odbacilo prijavu zbog murala Ratka Mladića u Banjaluci

Tužilaštvo BiH odbacilo prijavu zbog murala Ratka Mladića u Banjaluci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o nesprovođenju istrage po prijavi potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića, podnesenoj zbog murala sa likom Ratka Mladića.

Tužilaštvo bih odbacilo tužbu zbog murala mladiću u banjaluci Izvor: Facebook

Duraković je saopštio da je Tužilaštvo BiH odlučilo da neće provoditi istragu po krivičnoj prijavi koju je 7. oktobra podnio protiv nepoznate osobe koja je naslikala mural sa likom Ratka Mladića, kao i protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je, kako je naveo, odbio da ukloni sporni mural.

Prema obrazloženju Tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) nisu mogli potvrditi da se na muralu zaista nalazi lik Ratka Mladića, iako su raspolagali fotodokumentacijom i izjavama svjedoka, piše Klix. Zbog toga, kako se navodi, nije bilo osnova za utvrđivanje krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Duraković je u saopštenju istakao da je ovom odlukom jasno da niko neće naložiti uklanjanje murala, te da građanima kojima takvi simboli vrijeđaju dostojanstvo i sjećanje na žrtve nije zagarantovana sigurnost.

On je naveo i da su se u blizini murala pojavile poruke prijetnji građanima koji se protive postojanju murala, među kojima i natpis "Kome heroj na Mejdanu smeta, neće moći slobodno da šeta".

Duraković je ocijenio da je odluka Tužilaštva BiH ponižavajuća za preživjele žrtve rata i dodao da, po njegovom mišljenju, pokazuje kako sistem u Bosni i Hercegovini ne štiti žrtve, već, kako je rekao, lik i djelo ratnih zločinaca.

Da podsjetimo, Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen 2021. godine pred Međunarodnim sudom u Hagu na doživotnu kaznu zatvora. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, zločine protiv čovječnosti, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, kao i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ratko Mladić mural Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ