Minić: Dok sam ja premijer Elektroprivreda neće biti privatizovana

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Banjaluci da neće biti privatizacije preduzeća "Elektroprivreda Republike Srpske" dok je on na čelu Vlade.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Dok sam premijer – garantujem!", naglasio je Minić nakon tematske sjednice Vlade Republike Srpske o stanju u ovom preduzeću.

On je naveo da je informisan o troškovima ovog preduzeća kada je riječ o reklamiranju monopolskog položaja, kao i za reprezentaciju.

Minić je naveo da je riječ o stotinama hiljada KM, te da postoje organi koji trebaju da utvrde da li tu ima nešto sporno, a lično smatra da ima.

"Reprezentacije su bile ogromne, veće od moje kao premijera, odnosno Vlade", rekao je Minić i naveo da je reprezentacija ministra oko četiri hiljade KM.