Minić tvrdi da struja neće biti skuplja nego u Federaciji BiH i da Srpska nije oštećena u slučaju "Komsar"

Minić tvrdi da struja neće biti skuplja nego u Federaciji BiH i da Srpska nije oštećena u slučaju "Komsar"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će na tematskoj sjednici Vlade o stanju u "Elektroprivredi Srpske", na kojoj će učestvovati svi direktori holdinga i zavisnih preduzeća, tražiti odgovornost.

26.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Sutra ćemo konačno vidjeti zašto je takvo stanje i tražiću odgovornost", rekao je Minić i dodao da je resorno ministarstvo pripremilo materijale.

Minić smatra da električna energija ne treba da poskupi, te podsjetio da usklađivanje cijene ide preko Regulatorne komisije za energetiku.

"Dok sam premijer neću dozvoliti da struja u Republici Srpskoj bude skuplja nego u Federaciji BiH i u okruženju", rekao je Minić.

On je dodao da bi poskupljenje struje imalo domino efekat i da zato pažljivo pristupa tom pitanju.

Minić je istakao da Republika Srpska nije oštećena u slučaju "Komsar".

On je pojasnio da je kompanija "Komsar", koja je dobila koncesije za igradnju dva termobloka u Ugljeviku, eksploataciju uglja u polju "Istok dva" i za eksploataciju krečnjaka, ušala u sve moguće procedure koje se odnose na investicije, a, prema podacima vještaka, riječ je o ulaganju desetina miliona.

"Desila se tranzicija prema zelenoj energiji u Evropi i uslijedilo je rušenje ekoloških dozvola od raznih udruženja, tako da nije došlo do realizacije izgradnje termobloka. Dakle, mi smo dali zemlju, a `Komsar` je platio posebne elaborate da se utvrde tačne količine uglja i doveo postupak do toga da mi sad možemo da tražimo investitore za izgradnju termoelektrane", rekao je Minić.

Minić je ukazao da u eksplatacionom polju "Istok dva" u Ugljeviku ima više od 60 miliona tona.

"Riječ je o vrijednosti u stotinama milona evra, a kada se to pretvori u električnu energiju, iznosi milijarde", rekao je Minić za RTRS.

On je naveo da bi do petka, 14. novembra, mogao da bude zaključen ugovor kod notara da firma "Gas-Res" u cjelosti preuzima vlasničku strukturu od "Komsara", nakon čega će Vlada Srpske eksplataciono polje "Istok dva" prenijeti u vlasništvo Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik".

Kada je riječ o "Šumama Republike Srpske", Minić je naveo da je primjetan pomak u
ovome preduzeću.

"Imamo realne pokazatelje velikih pomaka koji će na kraju rezultirati godišnjim izvještajem. Ti pomaci se ogledaju u radu informacionog sistema 93 odsto, a to znači da je smanjena mogućnost malverzacija, krađa i svega ostalog na minimum", rekao je Minić.

Savo Minić struja Elektroprivreda RS

