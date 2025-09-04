"Kao da smo se vratili u 12. vijek": Mjesto u Hercegovini šesti dan bez struje, mještani bez hrane i vode

Mještani Ivanice, koja se nalazi u opštini Ravno, već šest dana su bez struje zbog kvara na jednom od dotrajalih dalekovoda.

Ova situacija dovela je do kolapsa, budući da naselje nema riješeno pitanje vodosnabdijevanja, pa je nestanak električne energije onemogućio i rad pumpi za vodu.

Danilo Nadeganja, koordinator za Mjesnu zajednicu Ivanica u Opštini Ravno, ističe da su štete ogromne.

"Sve što je ljudima bilo u frižiderima i zamrzivačima, sve je to propalo, a puno veće su indirektne štete što se tiče turizma i svih ostalih sadržaja koji su nezamislivi bez električne energije," kazao je Nadeganja.

Problemi su nastali zbog pada jednog od 16 dalekovoda, koji su izgrađeni prije više od 60 godina i dotrajali su. Mještani su ogorčeni jer je popravka počela tek pet dana nakon kvara.

Aleksandar Milićević, mještanin Ivanice, smatra da se situacija mogla riješiti mnogo brže.

"Dubrovnik je imao vodovod i kanalizaciju 1438. godine, a mi danas skoro 600 godina nakon toga, 5 kilometara od Dubrovnika nemamo ni vodovod, ni kanalizaciju, ni struju, ni internet ni ništa. Kao da smo se vratili u 12. vijek", rekao je Milićević za BN televiziju.

On je dodao da su se mnogi mještani, posebno porodice sa malom djecom i stariji, morali privremeno iseliti u Trebinje i Dubrovnik, dok su gosti otkazali dolaske.

"Preko 300 gostiju je napustilo Ivanicu jer ovdje ima preko 50 vila sa bazenima i ljudi su napustili Ivanicu", rekao je Milićević.

Jedna od mještanki rekla je o direktnoj šteti koju je pretrpjela:

"Sve sam bacila. Nisam znala da je nestalo struje, kad sam došla – nema struje".

Radnici Elektroprivrede hrvatske zajednice Herceg Bosne rade na otklanjanju kvara, a mještani se nadaju da će se problem riješiti što prije, ali i da će se pronaći trajno rješenje za budućnost.

(RTVBN)