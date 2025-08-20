Ideja kardiologa zaintrigirala javnost: Tehnologija inspirisana radom ljudskog srca pretvara snagu talasa u energiju

Švedska kompanija CorPower Ocean napravila je mašinu u obliku bove koja, funkcionišući slično kao ljudsko srce, a energiju talasa pretvara u struju.

Izvor: Shatterstock/Chick David

Dok solarna i energija vjetra zavise od vremenskih uslova, talasisu na mnogim mjestima neprekidan i snažan izvor energije, međutim nedovoljno iskorišćen.

Jedan od najvećih izazova zelene tranzicije jeste obezbjeđivanje stabilnog snabdevanja energijom, kakvo pružaju fosilna goriva.

Energija sunca i vetra je, s druge strane, mogu da budu nepredvidive. Međutim, jedan od najvećih obnovljivih izvora energije ostaje gotovo neiskorišćen - okeani, koji pokrivaju 71 odsto Zemljine površine i predstavljaju ogroman potencijal za proizvodnju čiste energije.

Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) procjenjuje da bi energija talasa mogla da omogući proizvodnju 29,5 petavat-sati električne energije godišnje, što je gotovo deset puta više od ukupne godišnje potrošnje struje u Evropi.

Tehnologija inspirisana radom ljudskog srca pretvara snagu talasa u energiju

Trenutno postoji nekoliko tehnologija, a posebno se izdvaja inovacija iz Švedske.

Naime, kardiolog Stig Lundbek, inspirisan radom ljudskog srca, osnovao je 2009. godine kompaniju CorPower Ocean sa ciljem da pronađe način za iskorišćavanje potencijala energije talasa.

Nakon višegodišnjih hidrodinamičkih istraživanja, kompanija je razvila CorPack, ogromnu bovu napravljenu od izdržljivih, laganih materijala, koja pretvara kretanje talasa u električnu energiju.

Slično kao što srce koristi hidraulički pritisak za pumpanje krvi u jednom smeru, CorPack funkcioniše tako što zateže bovu nadole, dok je talasi guraju nagore. Ova energija kretanja se pretvara u rotaciju, koja zatim proizvodi električnu energiju pomoću generatora.

Prvi CorPack instaliran je u blizini sjeverne obale Portugala, odakle snabdeva portugalsku električnu mrežu.

Talasi imaju najveću gustinu energije od svih obnovljivih izvora. Iako su povezani s vjetrom, manje su varijabilni od energije vjetra. Energija plime i oseke smatra se najpredvidljivijom od svih obnovljivih izvora energije.

Ipak, razvoj ovih tehnologija zaostaje u odnosu na ostale u tom domenu.

Hose Migel Rodriges, viši naučnik u SINTEF-u, jednom od najvećih evropskih istraživačkih instituta, rekao je za Euronews da je glavni izazov konkurentnost.

"Za razliku od vjetra i sunca, energija talasa i plime tek treba da demonstrira komercijalno održive tehnologije u velikim razmjerama", objašnjava Rodriges.

Osim što moraju da budu efikasne, ove tehnologije moraju i da izdrže ekstremne sile okeana, kaže Rodriges i dodaje da su mnogi prototipovi propali ili nisu ispunili očekivanja, dok su se vjetroelektrane i solarni parkovi na moru pokazali kao pouzdani.

Ipak, CorPower Ocean je ove godine jedan od izabranih u programu Evropskog saveta za inovacije (EIC) Accelerator za 2024. godinu, u okviru izazova Obnovljivi energetski resursi i njihov celokupni lanac vrijednosti.

Kompaniji je dodijeljeno 2,5 miliona evra bespovratnih sredstava, a pratiće ih preliminarna investicija u vlasnički kapital od 15 miliona evra. Ulaganje je namijenjeno ubrzavanju komercijalizacije njene tehnologije.

