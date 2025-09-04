logo
Traži se dodatno poskupljenje: U toku rasprave o novim cijenama mrežarine i distribucije električne energije 2

Autor Nikolina Damjanić
2

U Republici Srpskoj u toku su rasprave u tarifnom postupku koje se odnose na zahtjeve da se poveća cijena mrežarine zbog rasta troškova za pokrivanje distributivnih gubitaka, a što će dovesti do rasta prosječnih cijena distribucije električne energije.

Elektro mreža Izvor: Shutterstock

Regulatorna komisija za enegetiku Republike Srpske saopštila je da su u toku formalne rasprave u tarifnom postupku za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj, odnosno mrežarina, koji se vodi po zahtjevima Operatera distributivnih sistema u Republici Srpskoj.

Napomentuo je da je u ovom tarifnom postupku došlo do izmjene zahtjeva od Operatera distributivnih preduzeća kojima se traži dodatno povećanje cijene mrežarine zbog zahtijevanog rasta troška za pokrivanje distributivnih gubitaka.

Kako su obrazložili, razlog za rast troškova distributivnih gubitaka je povećanje cijene električne energije za pokrivanje distributivnih gubitaka sa sadašnjih 0,10900 KM po kilovat-času na 0,15255 KM po kilovat-času od "Elektroprivrede Republike Srpske".

Iz Regulatorne agencije su istakli da to predstavlja povećanje u iznosu od 39,95 odsto.

Rast navedenih troškova za pokrivanje distributivnih gubitaka izaziva dodatni zahtijevani rast prosječnih cijena distribucije električne energije sa 40,58 odsto na 46,01 odsto, navedeno je u saopštenju.

Javne rasprave u tarifnom postupku trajaće do kraja sljedeće sedmice, a izmijenjeni obrasci zahtjeva Operatera distributivnih sistema nalaze se na internet stranici Regulatorne komisije.

(Srna/MONDO)

СА

Коју мрежарину ? Ми то ни немамо, по крајишким селима су бандере из 69. године кад је уведена струја. Код мене у селу испред куће двије бандере висе на жицама, био у електру 16 пута од Јануара и још нико да се удостоји да то дође ријешити, чекам да сретнем електричаре на путу да их ухватим за уши, па да идемо до директора и онда ће сви да дођу као код Саве Кикинде да то поправе. Сви ћете доћи ј... вам све живо и мртво !

zole

Dok je god Đokić u tom ministarstvu lopovluk će biti prioritet

