Radovi na trafostanici: Isključenja struje u nedjelju u brojnim naseljima Banjaluke

Nekoliko naselja u Banjaluci biće bez struje u nedjelju, 17. avgusta, zbog radova na rekonstrukciji trafostanice "Banjaluka tri", saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Izvor: Envato

Struje neće biti od 5.30 do 14.00 časova u dijelovima naselja Centar, Kočićev Vijenac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Petrićevac, Šargovac, Motike, Lauš, Pobrđe, Saračica, Pavlovac, Čokori, Jošikova Voda, Piskavica i Bronzani Majdan.

Radove na rekonstrukciji trafostanice 110 kilovolta "Banjaluka tri" vršiće kompanija "Elektroprenos BiH".

"Elektrokrajina" će u navedenom periodu obezbijediti napajanje električnom energijom vitalnih institucija, javnih ustanova, većih poslovnih subjekata, kao i korisnika u Ulici Veselina Masleše (Gospodska ulica)", navode iz ovog preduzeća.