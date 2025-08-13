Nešković: Na referendumu postviti i pitanje "Da li ste za povećanje računa za struju?"

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da će sav javašluk u „Elektroprivredi Republike Srpske“ biti plaćen kroz povećane račune za električnu energiju, što će dovesti do lančanog poskupljenja.

Izvor: SDS

Ovom izjavom reagovao je na najavu ministra energetike i rudarstva, Petra Đokića, o opravdanosti zahtjeva za povećanjem cijena mrežarine.

Nešković je poručio da je za potrošače nevažno hoće li se povećati cijena kilovata ili mrežarine, jer oboje predstavlja udar na njihove džepove i budžet domaćinstva. Naglasio je da se građanima mora reći istina – da će upravo oni svojim novcem "platiti sumnjive poslove sa Rašidom Serdarovom, nepotrebne softvere i arbitražu sa Slovencima".

On je istakao da je nedopustivo da se njemački poslovni sistem "SAP", u koji je uloženo 46 miliona KM, zamijeni novim softverom vrijednim 26,3 miliona KM, samo da bi sve "ostalo u krugu porodice i kumova".

"Bačeno je niz vodu ukupno 66 miliona KM i sada to treba da nadoknade građani čiji rast primanja ni blizu ne prati divljanje cijena", poručio je Nešković, dodajući da će povećanje cijena struje za sobom povući i poskupljenje hljeba i drugih osnovnih životnih namirnica.

Nešković je pozvao ministra Đokića da se pozabavi odgovornošću onih koji su "Elektroprivredu" doveli u ovo stanje, umjesto da "fakture isporučuje građanima".

On je predložio da vlast, kada već najavljuje referendume, postavi građanima sljedeća pitanja: "Da li ste za povećanje računa za struju?", "Da li ste zadovoljni činjenicom da smo najsiromašnije parče zemlje u Evropi?" i "Smatrate li da Rašidu Serdarovu trebamo isplatiti 300 miliona KM za investiciju od nula KM?".

Na kraju, Nešković je naglasio da samo "loša, otuđena i korumpirana vlast fakture za svoj javašluk isporučuje građanima" i poručio da je "vrijeme da građani prestanu plaćati cehove loše vlasti, a da odgovorni i odgovaraju za uništena javna preduzeća".

