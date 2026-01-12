Vuku (16) s Manjače potrebna pomoć: Pozovite 1414

Vuk Mali, veliki dječak heroj s Manjače, u tišini svoga doma vodi bitku za život zajedno sa svojim roditeljima, bratom i sestrom, a kako bi do cilja došao kao pobjednik, potrebna mu je pomoć dobrih ljudi, zbog čega je pokrenuta humanitarna akcija.

Izvor: Screenshot, Facebook/Milada Šukalo

Vuk ima 16 godina, a kada je imao devet, utvrđeno je da boluje od Dišenove mišićne distrofije. Sada je prikovan za krevet i potrebna mu je naša pomoć. Kako njemu, tako i njegovoj porodici da im život bude lakši, a Vukovo zdravlje bolje.

Željko Mali, Vukov otac, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da se Vuk rodio najnormalnije, da su ocjene na porodu bile odlične, te da se normalno razvijao.

"Vuk je prohodao sa dvije godine. Nismo to uzimali toliko za ozbiljno, da je to problem. Međutim, on je krenuo da hoda i imao je malo nestabilan hod. Hodao je do devete godine i onda se krenuo žaliti na bolove u mišićima, da ne može hodati, da ga bole noge, zamarao se puno. I u trenutku kada je bolest uzela maha, pao je u invalidska kolica, bio je u kolicima tri-četiri godine, a poslije je pao u krevet. Tu počinju problemi, počinju da otkazuju organi, jedan po jedan", kaže Mali.

Izvor: Screenshot, Facebook/Milada Šukalo

Oni se sada nadaju da će prikupiti svu dokumentaciju i da će Vuk otići na liječenje matičnim ćelijama u Tursku, jer kako kaže njegov otac, djeca koja se liječe na taj način postižu ogromne rezultate.

Inače, priča o Vuku i njegovoj porodici dospjela je u medije prošle zime kada je na Manjači bio ogroman snijeg, a agregat koji je jako značajan za Vuka prestao raditi.

"Snijeg pred kućom bio je viši od dva metra. Crkli su nam agregati, Gorska služba spasavanja nam je dolazila, Civilna zaštita nam je donosila agregate i prošle godine su nas evakuisali u grad, kompletnu porodicu. Kad smo se vratili, imali smo, nažalost, šta i da vidimo. Snijeg nam je provalio krov. Morali smo ove godine supruga i ja sve iznova graditi, praviti. Koliko smo stigli, stigli smo. Nismo ostalo mogli da stignemo", prisjeća se on.

Na pitanje šta bi im značilo u ovom trenutku, Željko kaže da bi voljeli uraditi fasadu - izolaciju.

"Mi živimo na Manjači, noćima bude i minus 15, a nažalost nismo nabacili ni zidove unutra", ističe on.

Takođe, pod teretom snijega, lani im je uništen i plastenik.

"Plastenik nam je takođe uništio snijeg, a namontirali smo ga pretprošle godine, nov plastenik. Jednu sezonu smo u njemu sijali. Nema ništa od njega", priča nam Željko.

Zbog svega toga Savez za rijetke bolesti Republike Srpske zajedno sa Gradskom upravom Banjaluka pokrenuo je humanitarni broj 1414 u želji da pomognu Vuku i njegovoj porodici.

"Već neko vrijeme se trudimo pomoći ovoj porodici, ali kako nijedan roditelj ne radi, višečlana je porodica i još uključujući Vukovo zdravstveno stanje i potrebnu podršku, to sve je bilo malo i nedovoljno. Tako da smo pokrenuli akciju, nadajući se da će se šira zajednica uključiti", kaže Biljana Kotur, predsjednica Saveza.

Kako dodaje, u zadnje vrijeme je porodica Mali imala vanredne troškove zbog potrebne adaptacije krova, te su kupili polovan koncentrator kiseonika, jer je postojeći prestao da radi.

"Sve ovo je dovelo do povećanih troškova i kreditnih zaduženja porodice, prema informacijama koje mi je otac dao. Nadamo se da ćemo im svi zajedno pomoći", istakla je ona.

Među pokretačima humanitarne akcije je i Milada Šukalo, projekt menadžer u Gradskoj upravi Banjaluka, koja ističe da je porodicu Mali upoznala upravo prošle godine kada su se borili sa smetovima snijega.

"Plan je da djelujemo u tri pravca. Prvi je da vidimo da li postoje terapije koje mogu da olakšaju Vuku funkcionisanje jer trenutno trpi ogromne bolove prilikom pomjeranja. Drugi da se pod hitno na kući uradi izolacija i da se dovede u funkcionalno stanje. I treći aspekt je da im obezbijedimo plastenik, kravu, ovce i koke. Oni su imali jedan plastenik koji je prošle godine u snijegu uništen", kaže Šukalo.

Ona je pozvala sve građane da se uključe u ovu humanitarnu priču.

"Kada smo pitali Vuka šta je njegova najveća želja, šta želi od Svetog Nikole, Vuk je rekao da mu brat i sestra budu zdravi zauvijek. Mi smo svi plakali. On zna da je on bio zdrav do devete godine, te se plaši da se njegovi brat i sestra ne razbole", kaže Milada.

Prema njenim riječima, želja je da Vuk dobije i internet i televiziju kako bi mu dani bili ispunjeniji uz razne sadržaje.

Takođe, Vuku i njegovoj porodici svi ljudi dobrog srca mogu pomoći i uplatom na račun 5520221726965839, Addiko Bank, na ime Bojana Mali.