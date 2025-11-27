logo
Budi čovjek, obraduj dijete

Budi čovjek, obraduj dijete

Izvor Promo
0

Inicijativa ima za cilj da najmlađima uljepša predstojeće praznike i pokaže da solidarnost i humanost i dalje zauzimaju posebno mjesto u našem društvu

akcija studenata medicine budi čovjek obraduj dijete Izvor: Pixabay

Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske "SaMSIC" (Srpska Medical Students International Committee) pokrenula je akciju pod nazivom "Budi čovjek, usreći dijete", s ciljem prikupljanja sredstava za novogodišnje paketiće mališanima iz nekoliko ustanova i socijalno ugroženih porodica.

Ova inicijativa ima za cilj da najmlađima uljepša predstojeće praznike i pokaže da solidarnost i humanost i dalje zauzimaju posebno mjesto u našem društvu.

Organizatori poručuju da je svaka pomoć dobrodošla te pozivaju sve - pravna i fizička lic, kompanije, ustanove i pojedince da se uključe u akciju i svojim doprinosom obezbijede radost za što veći broj djece.

"Naš cilj je jednostavan, da što više mališana u Srpskoj shvati da je važno i voljeno. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže. Svaka marka, svaki poklon i svaka podrška su nam bitni", poručuju organizatori akcije.

Akcija traje do 6. decembra, a sredstva je moguće uplatiti ba broj računa 5520000000624840 kod Adiko banke.

Detaljne informacija o ovoj akciji moguće je dobiti i na broj telefona 065/821-590.

Organizatori ističu da će transparentno izvještavati o prikupljenim iznosima i podjeli paketića kako bi donatori imali uvid u tok akcije.

Studentska organizacija "SaMSIC" do sada je uspješno realizovala brojne projekte u Republici Srpskoj, na prevenciji i ranom otkrivanju teških bolesti. Oranizovala je brojne preventivne i besplatne preglede građana, Sajam zdravlja, Bolnicu za bubamare i mnoge druge humane akcije.

"Akcija 'Budi čovjek, usreći dijete' treba da potvrdi da zajedništvo i empatija mogu donijeti najvrijednije poklone – osmijehe na licima najmlađih", poručili su studenti banjalučkog Medicinskog fakulteta.

