Prihod od predstave "Ne igraj na Engleze" ide Mozaiku prijateljstva

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Banjalučko Gradsko pozorište Jazavac najavljuje da će predstava "Ne igraj na Engleze", zakazana za četvrtak, 20. novembar u 20 časova, biti izvedena u humanitarne svrhe – za udruženje Mozaik prijateljstva.

prihod od predstave u Jazavcu namijenjen Mozaiku prijateljstva Izvor: Aco Čavić/GP Jazavac

Riječ je o dugogodišnjim prijateljima pozorišta koji, kako ističu iz Jazavca, godinama obavljaju najplemenitiji posao – pomažući drugima.

Ovim gestom iz "Jazavca" žele da još jednom skrenu pažnja javnosti na njihov posvećen rad i napor koji ulažu u svakodnevnu pomoć sugrađanima u potrebi.

Sav prihod od prodatih ulaznica biće uplaćen na račun Mozaika prijateljstva.

Iz pozorišta pozivaju građane da prisustvuju predstavi, doniraju prema mogućnostima i na taj način podrže rad ovog udruženja.

GP Jazavac humanitarna akcija Mozaik prijateljstva Banjaluka

