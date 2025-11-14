Prihod od predstave "Ne igraj na Engleze" ide Mozaiku prijateljstva

Banjalučko Gradsko pozorište Jazavac najavljuje da će predstava "Ne igraj na Engleze", zakazana za četvrtak, 20. novembar u 20 časova, biti izvedena u humanitarne svrhe – za udruženje Mozaik prijateljstva.

Izvor: Aco Čavić/GP Jazavac

Riječ je o dugogodišnjim prijateljima pozorišta koji, kako ističu iz Jazavca, godinama obavljaju najplemenitiji posao – pomažući drugima.

Ovim gestom iz "Jazavca" žele da još jednom skrenu pažnja javnosti na njihov posvećen rad i napor koji ulažu u svakodnevnu pomoć sugrađanima u potrebi.

Sav prihod od prodatih ulaznica biće uplaćen na račun Mozaika prijateljstva.

Iz pozorišta pozivaju građane da prisustvuju predstavi, doniraju prema mogućnostima i na taj način podrže rad ovog udruženja.