Prijedor: Humanitarni događaj "Puppy Party" u parku Berek (Foto)

Udruženje "Spas" iz Prijedora organizuje humanitarnu manifestaciju pod nazivom "Puppy Party", koja će se održati u subotu, 18. oktobra, od 11 do 17 časova u gradskom parku Berek.

Izvor: Udruženje "Spas" Prijedor

Cilj događaja je promovisanje odgovornog vlasništva, podizanje svijesti o napuštenim životinjama i prikupljanje sredstava za pripreme prihvatilišta za pse "Spas" uoči zime. Prikupljeni novac biće utrošen na nabavku šljunka, slame i uređenje dvorišta za pse.

Organizatori najavljuju vedar i porodičan dan, ispunjen druženjem sa štencima iz prihvatilišta. Posjetioce očekuju kafa, krofne, mafini, kokice i limunada, kao i foto-kutak i brojne aktivnosti za djecu. Događaj ima i edukativnu dimenziju – građani će moći da se upoznaju sa psima koji čekaju udomljavanje i da nauče više o značaju brige o životinjama.

Iz Udruženja poručuju da je svaka podrška dragocjena, jer se na ovaj način promoviše solidarnost, empatija i humanost, a ujedno pruža i prilika da se napuštenim psima olakša život u hladnijim mjesecima.

U galeriji pogledajte njuškice koje vas čekaju na druženju: