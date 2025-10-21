Borčevci u humanoj misiji: Banjalučani, porodica Krstić treba vašu pomoć

Meč Druge ABA lige Borac - Helios Domžale (srijeda, 18 časova) biće humanitarnog karaktera, pa se u redovima "crveno-plavih" nadaju velikoj posjeti u "Boriku".

Košarkaši Borca u drugom kolu Druge ABA lige ugostiće slovenački Helios iz Domžala, a ovaj susret imaće humanitarni karakter. Meč će biti odigran u srijedu od 18 časova u Sportskoj dvorani "Borik", a kompletan prihod od prodatih ulaznica biće doniran u humanitarne svrhe - porodici Krstić iz Ratkova (opština Odžaci u Srbiji).

Nevena Reljić ispred organizacije "Srbi za Srbe" zahvalila se Borcu na dosadašnjoj saradnji i pomoći, te istakla da su za "crveno-plave" spremili i mali poklon.

"Naše događaje, naročito 'Trojku iz bloka', koji je jedan od naših najpopularnijih događaja, ne možemo da zamislimo bez Košarkaškog kluba Borac. Naša organizacija tako je odlučila da, kao jedan mali gest zahvalnosti za sve što je Borac uradio za nas tokom svih ovih godina, našim košarkašima pokloni majice 'Trojka iz bloka', u kojima će se oni sutra zagrijavati, a nadamo se da će im one donijeti sreću", istakla je Reljićeva.

Porodica Krstić je šestočlana, otac je rodom iz Brčkog, a tokom rata otišao je u Srbiju. Porodica ima četvoro djece, najmanje ima dvije i po godine, najstariji dječaci 11 i 13 godina, a djevojčica šest i po.

"Sav novac sakupljen od prodaje karata Borac će donirati porodici Krstić. Naša organizacija je prošle sedmice pokrenula kampanju za pomoć toj porodici. Potrebno je sakupiti 55.000 evra da bismo ih uselili u jedan novi topli dom. Naime, porodica Krstić živi u izuzetno nehumanim, katastrofalnim uslovima. Žive u kući koja svakog trenutka može da se raspadne. Nedavno je oluja odnijela čitav zid kuće, porodica je uz pomoć komšija uspjela da napravi skelu, koja donekle drži tu kuću, ali pitanje je do kada će to izdržati. Zato smo mi odlučili da porodicu uselimo što prije u novu kuću, a nadamo se da će to biti prije zime."

HUMANITARNA KUTIJA Takođe, na ulazu u "Borik" biće postavljena humanitarna kutija, tako da će svi koji žele da doniraju novac, osim kupljenom ulaznicom, i na taj način moći da pomognu porodici Krstić.

"Djeca su lijepo vaspitana, ali nemaju igračke, nemaju odjeću koje mogu da mijenjaju, već u jednoj trenerci idu pet dana u školu, a onda majka preko vikenda opere tu odjeću, pa je onda ponovo nose. Žive u kući sa miševima, sa bubašvabama... Kažu da se ne plaše toga jer su navikli na to. Kuća je puna vlage, svi spavaju u jednoj prostoriji, zbijeni na jedan krevet. Njihova priča je zaista teška i potresna i zato želimo da se zahvalimo KK Borac što je odlučio da se odrekne novca i usmjeri ga porodici Krstić", istakla je Nevena Reljić, te pozvala publiku da u što većem broju podrže Borac, ali samim tim i Krstiće.

"Vjerujemo se da će naši košarkaši pokazati borbenost, hrabrost i pobijediti, ali i daće Banjalučani pokazati svoje humano lice", zaključila je Reljićeva.

Trener Borca Marko Šćekić istakao je da će banjalučki klub uvijek biti uz ljude kojima je pomoć neophodna.

"Drago nam je što smo dio ove priče 'Srbi za Srbe' i 'Trojka iz bloka' već duži niz godina. Ne samo da ćemo se rado odazvati svakoj akciji, nego želimo da budemo tu, dio priče, dio humanosti i pomognemo svim ljudima koji imaju ovakve probleme. Sportski rezultati treba da padnu u drugi plan kada su ovakve stvari u pitanju. Zato, pozivam sve ljude koji mogu da dođu na utakmicu, ali i one koji ne mogu da na neki način doprinesu akciji, da se svi zajedno skupimo i budemo humani, jer humanost je najbitnija u ovim teškim vremenima", poručio je Šćekić.

Porodici Krstić možete pomoći i na sljedeće načine: