Borac "stotkom" otvorio prvenstvo BiH: Nakon Podgorice u ABA 2 ligi, slavlje i u Mostaru

Košarkaši Borca zabilježili su prvu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izabranici Marka Šćekića su poslije startnog trijumfa u Podgorici na početku Druge ABA lige, u subotu su upisali i prvu pobjedu u šampionatu BiH i to na gostovanju Zrinjskom u Mostaru.

ZRINJSKI - BORAC 80:100 (23:28, 22:30, 12:23, 23:19)

Banjalučani su protiv povratnika u društvo najboljih u BiH već poslije prvog poluvremena stekli dvocifrenu prednost (45:58) zahvaljujući odličnim partijama Darka Talića i Dušana Tanaskovića, kojima se pridružio i Tajron Heris.

"Plemići" su definitivno prelomljeni sredinom treće četvrtine kada je razlika porasla na 20 koševa (53:73), pa su crveno-plavi rutinski održavali prednost do kraja meča u Mostaru.

Najefikasniji kod banjalučkog tima bili su Talić i Tanasković (po 22 poena), a dvocifren učinak imali su još i Heris (13) odnosno Dušan Makitan (12) i Balša Mirotić (11), dok su kod mostarske ekipe prva imena utakmice bili Dželen Viver sa 20 i Khalid Gejts sa 16 pogodaka.

Premijer liga BiH, prvo kolo

Basket Živinice - Radnički Goražde 81:70

Jahorina - Slavija 91:80

Zrinjski - Borac 80:100

Mladost - Bosna (odgođeno)

U nedjelju

Široki - Orlovik

Leotar Trebinje - Student m:tel

Sloboda - Promo Donji Vakuf

