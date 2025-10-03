Trener Borca pohvalio Bosnu: "Imaju izuzetan tim, napraviće zapažen rezultat u ABA ligi"

Bosna je napravila snažan tim, a Liga 6 obećava nikad jaču završnicu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Košarkaši Borca u utorak u Podgorici igraju prvu utakmicu ABA 2 lige u novoj sezoni. Protivnik je istoimeni klub iz ovog grada, a tim povodom danas je održana pres konferencija u SC Borik.

Pored govora o narednom meču Borca, trener banjalučkog kluba Marko Šćekić pohvalno je govorio o KK Bosna i stanju u bh. košarci generalno.

Evidentno je da ove sezone načinjen korak unapred, a Šćekić je o tome rekao:

"Mislim da je dobro u svakom slučaju. Bosna je napravila izuzetan tim, vratili su nekoliko kvalitetnih domaćih igrača, koji će biti nosio Bosne ove sezone. Siguran sam da će biti zanimljivo ih gledati u ABA ligi. Mislim da će napraviti zapažen rezultat. Na kraju krajeva kad dođe Liga 6, biće joiš zanimljivije igrati protiv Bosne ovdje u Boriku, naravno nadam se da ćemo se plasirati. Protiv tako jakih igrača, naši košarkaški će imati priliku da se pokažu protiv igrača koji su reprezentativci i internacionalci. Imaju iz sebe igranje u Evroligi i Evrokupu. Sigurno da ta prilika za dokazivanje protiv njih može samo da doprinese razvoju naših igrača. Takođe, siguran sam da će završnica u Ligi 6 biti jako zanimljiva. Igokea i Bosna imaju odličan tim, kao i Široki koji je napravio dobar tim. Biće tu svega do kraja sezone."

Evidentno je da uspjeh nije došao preko noći, a Šćekić Široki vidi kao klub koji je sljedeći spreman za iskorak.

"Bilo je u jednom periodu smušeno to sve. Nije bilo klubova sa ambicijama, ali evo od pretprošle sezone Bosna je počela da pokazuje ambicije ka ABA ligi i evropskim takmičenjima. Sada to pokazuje i Široki, koji je sastavio dobar tim. Ja samo vidim koristi od tih povećanja budžeta, nadam se da će svi timovi uspjeti završiti sezone bez finansijskih problema, da će klubovi ostati na stabilnim nogama i da će na to samo nadograđivati. To je sigurno prilika da dovodite talentovane mlade igrače i zadržavate oni koji su tu već u BiH. Da oni ne idu u Srbiju, Španiju ili negdje dalje jer imaju kod kuće timove i uslove koji igraju veoma visok nivo košarke, sa veoma dobrom konkurencijom na treningu jer iz tog isplivava kvalitet."

Podsjećamo BiH će u ABA 2 ligi imati pet klubova ove sezone (Borac, Široki, Sloboda, Jahorina i Student-Igokea) dok će u ABA ligi nastupati Bosna i Igokea m:tel.