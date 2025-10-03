Borac novu sezonu započinje u Crnoj Gori: Šćekić i Gavrić najavili gostovanje u Podgorici

Trener Borca Marko Šćekić i kapiten Srđan Gavrić najavio su meč Podgorica - Borac koji se igra u utorak.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Košarkaški Borca će u utorak započeti novu sezonu ABA 2 lige. Izabranici Marka Šćekića gostovaće od 18 časova u Crnoj Gori kod ekipe Podgorice.

Banjalučani u novu sezonu ulaze sa dosta promjena u sastavu, a odmah na startu ih čeka težak raspored. Devet utakmica u 35 dana od čega čak šest u gostima.

Trener crveno-plavih je na danas održanoj pres konferenciji za medije najprije govorio o rasporedu i promjenama u timu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"U prvih devet utakmica, šest ćemo igrati kao gosti. Dosta ćemo putovati u tih nekih 35 dana, a od ove tri domaće utakmice, jednu nećemo moći igrati u Boriku zbog zauzetosti dvorane. Navikli smo na takav režim rada i raspored, nije nam prvi put. Imamo dosta promjena u ekipi, nismo očekivali da ćemo mijenjati toliko igrača. Zanimljivo da su svi visoki igrači otišli, njih četvorica. Ateljević i Topolović otišli su u Student-Igokeu, Bošković je otišao na koledž, a Simanić u Razvojnu ligu. Pohvale za njih što su dobro odradili svoj posao", rekao je Šćekić.

Ciljevi Marko Šćekić kazao je da su ciljevi u novoj sezoni postavljeni kao i uvijek. U domaćem prvenstvu cilj je da se plasira u Ligu 6 te što bolji plasman u ABA 2 ligi i da se plasira u doigravanje. Naravno cilj Borca je i razvoj mladih igrača.

Što se tiče meča sa Podgoricom, trener Borca je poručio:

"Ekipa Podgorice predvođana iskusnim stručnjakom Miodragom Kadijom, koji je nekoliko sezona proveo u ABA 2 ligi. Dvije godine je bio bez angažmana, ali znam itekako da je pratio dešavanja. Sastavio je dobar tim, imaju dosta talentovanih igrača, koji su nastupali za crnogorsku reprezentaciju, Budućnost i Mornar. Dobijali su šansu i u ABA 1 ligu, imaju i dobrih iskusnih igrača. Sigurno da nam neće biti lako u toj prvoj utakmici. Drago je što smo svi spremni i što ćemo dočekati tu utakmicu kompletni."

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kapiten Borca Srđan Gavrić najprije se ovrnuo na pripremni period u kojem je banjalučki tim imao problema sa povredama.

"Čeka nas ono za šta smo se spremali u posljednja dva mjeseca. Iza nas je pripremni period, koji nije omiljen među sportistima, ali to je baza koju moramo da prođemo da bi bili spremni. Imali smo problema sa povredama, nekad i manje od 10 igrača na treningu. Sada smo svi na okupu i mislim da spremno dočekujemo ovu utakmicu i taktički i fizički. Jeste došlo do promjena, ali smatram da je jezgro tima ostalo. Tu su i mlađi igrači koji su se brzo uklopili", rekao je Gavrić, a onda se osvrnuo na prvi meč u novoj sezoni.

"Što se tiče Podgorice, radi se o ekipi koja je dugo godina učesnik ABA 2 lige i koja nastupa sa velikim uspjesima. Sigurno da su jedna od ekipa koje imaju najbolje uslove u ligi. Nadam se da ćemo doći do prve pobjede u novoj sezoni", zaključio je Gavrić.

Ove sezone ABA 2 liga će brojati 16 klubova koji će u regularnom dijelu sezone odigrati osam utakmica (četiri kući i četiri u gostima), nakon čega će osam najbolji otići dalje u plej-of. Četvrtfinale će igrati prvi protiv osmog, drugi protiv sedmog i tako dalje. Završnica će se igrati na dvije dobijene utakmice.