Dušan Makitan se vratio kući: Dosadašnji krilni centar Vršca potpisao za Borac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji MVP juniorske FIBA Lige šampiona vratio se u BiH nakon sezone provedene u Srbiji.

Dušan Makitan Izvor: © MN press, all rights reserved

Banjalučki Borac u narednu sezonu ulazi jači za Dušana Makitana, 20-godišnjeg krilnog centra, koji se nakon jedne sezone u Srbiji vraća u BiH.

U proteklom prvenstvu bio je član Vršca, koji je ligaški dio sezone u Superligi Srbije završio na prvom mjesto. Prosječno je bilježio 6,3 poena po meču, uz 3,4 skoka.

Makitan je rođen u Banjaluci 2005. godine, a svojevremeno je nosio i dres Igokee, sa kojom je 2023. osvojio FIBA Ligu šampiona za juniore, a na turniru je proglašen za najkorisnijeg igrača.

Mladi "igosi" osvojili su premijerno izdanje FIBA Lige šampiona, a MVP nagrada otišla je tada u ruke Dušanu Makitanu, koji je prosječno na turniru postizao 18.3 poena.

Sa Borcem, koji će naredne sezone nastupati u podmlađenom sastavu, igraće Ligu BiH, kao i u ABA 2 ligi.

Tagovi

Dušan Makitan KK Borac

