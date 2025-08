Borac s mladim snagama počeo pripreme

Trener Borca Marko Šćekić okupio je mlade košarkaše sa kojima je započeo pripreme za iduću sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine i Drugoj ABA ligi.

Izvor: PROMO/ABA 2/Šibenka/Milan Balaban

Banjalučani su i ovog ljeta dosta promijenili tim i u narednoj sezoni osloniće se na snage iz svog omladinskog pogona. Šćekić i njegovi asistenti Darko Branković i Nikola Grahovac na prvom okupljanju krenuli su da rade sa Borisom Dragojevićem, Borišom Zirojevićem, Dušanom Makitanom, Nikolom Šarićem, Milošem Kovačevićem, Srđanom Adamovićem, Tadijom Stevanovićem, Jovanom Jovanovićem dok će još stići Filip Jovanović kao i Viktor Đurović koji je bio opravdano odsutan.

"Imamo nekoliko igrača na probi, a doći ih još par njih. To su uglavnom mladi igrači sa prostora Republike Srpske i biće sa nama dvije sedmice. Tu su još momci iz našeg omladinskog pogona kao i oni koji su bili u prvom timu od kojih se očekuje dobar rad i veća uloga nego što su imali prošle sezone. Na njima je da se izbore za mjesto i pokažu kvalitet kojeg sigurno imaju. To je sada to, dok će se 11. avgusta priključiti i ostali igrači pa ćemo zvanično krenuti sa pripremama", izjavio je Šćekić za "Glas Srpske".

Oni malo stariji priključiće se saigračima idućeg ponedjeljka. To su kapiten Srđan Gavrić koji je imao ugovor za narednu sezonu dok su saradnju produžili Darko Talić i Tajron Heris, a u crveno-plavi tim se vratio Dušan Tanasković koji je prošlu sezonu igrao za Megu. Novo lice za sada je Balša Mirotić dok je najavljen dolazak još dvojice košarkaša mada se sa njihovim angažmanom neće posebno žuriti jer do prve zvanične utakmice ima još dva mjeseca.

"Šarić je tu sa nama i on će nastaviti da radi po posebnom programu, jer se oporavlja od povrede koljena. Njegov povratak očekujemo za mjesec-dva što se tiče punog treninga, ali još bar tri mjeseca neće smjeti da ulazi u kontakt igru tako da njegov povratak na teren očekujemo najranije u novembru".

Borac su tokom ljeta napustili Vuk Bošković, Srđan Bošković, Stefan Simanić, Đorđe Topolović, Kristijan Ateljević i Luka Protić.

U narednoj sezoni osim prvenstva BiH, Banjalučani će nastupati u Drugoj ABA ligi u kojoj će odmjeriti snage sa Podgoricom, Heliosom, Zlatiborom, Vojvodinom, TFT-om, Teodom, Sutjeskom i Vršcem.

