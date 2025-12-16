Legende srpskog fudbala za Darka Božovića, bivšeg golmana Partizana

Nekadašnji golman reprezentacije Crne Gore i fudbalskog kluba Partizan Darko Božović liječi se od teške bolesti.

Nekadašnji golman Partizana Darko Božović Mačak (47) brani u najvažnijoj utakmici svog života, pošto mu je protivnik opaka bolest protiv koje se bori liječenjem u inostranstvu. Fudbalski klub Partizan za koji je nekada branio i fudbalski klub Železničar iz Pančeva u kojem radi kao trener golmana već su apelovali na javnost da pomogne Božoviću, a sada su se u akciju uključile i legende srpskog fudbala.

Nije se gledalo ko je u karijeri nosio dres Partizana, a ko je igrao za Crvenu zvezdu - nekadašnji fudbaleri u velikom broju su se odazvali humanitarnoj akciji, a brojna poznata lica vidjeli smo i na tribinama. Tako su meč legendi srpskog fudbala gledali Gordan Petrić, Nikola Žigić, Miroslav Đukić, Saša Zdjelar i drugi.

Između ostalih, u crnim majicama igrali su Zoran Tošić, Igor Duljaj, Antonio Rukavina, Nenad Milijaš, Vojislav Stanković, Bojan Ostojić, Vojislav Stanković, Srđa Knežević, Miroslav Vulićević, Lazar Pavlović... Za crveni tim su, između ostalih, igrali Zoran Popović, Aleksandar Luković, Boško Janković, Dejan Lekić, Andrija Kaluđerović, Dejan Damjanović, Miloš Stojčev, Branislav Milošević...

Ulaznice za ovaj meč na Banjici kupovale su se slanjem SMS poruke, a na isti način i vi možete da pomognete liječenje Darka Božovića. Slanjem poruke sa tekstom 304 na broj 2407 doniraćete simboličan iznos i pomoći liječenju nekadašnjeg čuvara mreže Partizana, ali i brojnih drugih srpskih klubova - kako u elitnom rangu, tako i u nižim ligama.

Ko je Darko Božović?

Nekadašnji golman Partizana i brojnih drugih klubova nije prisustvovao humanitarnoj utakmici na Banjici, pošto je otputovao u Tursku gdje će nastaviti liječenje protiv opake bolesti. Podršku iz Beograda poslali su mu nekadašnji saigrači i rivali, ali i prvotimci pančevačkog tima koji su bili na tribinama.

Darko Božović je u prethodnom periodu radio kao trener golmana u Železničaru iz Pančeva, u okviru stručnog štaba Radomira Kokovića. Pančevci ove sezone bilježe sjajne rezultate, a zasluge za to idu i na račun nekadašnjeg crnogorskog čuvara mreže i povremenog reprezentativca te zemlje.

Božović je u karijeri radio kao trener golmana reprezentacije Bugarske, a zatim i u Teleoptiku gdje je vodio računa o razvoju mladih golmana Partizana. Bogato iskustvo u igračkoj karijeri sticao je na golu Teleoptika, Srema iz Jakova, Mladenovca, Timoka iz Zaječara, Srema iz Sremske Mitrovice, Bežanije, Partizana, Slobode iz Užica, ponovo Bežanije, Voždovca i dva kluba u inostranstvu jer je imao avanture u Iranu i Hong Kongu.

