DevHosted: Najvažnija priča sa konferencije je uvijek solidarnost

Četvrta po redu DevHosted konferencija u Banjaluci ponovo je potvrdila da se snaga IT zajednice ne mjeri samo brojem linija koda, već i širinom srca i dobrih namjera.

Izvor: Ustupljena fotografija

DevHosted je i ove godine sav novac prikupljen od prodaje ulaznica donirao onkološkim pacijentima u sklopu globalnog pokreta Movember.

U formatu koji je daleko od klasičnog, formalnog predavanja, događaj je okupio regionalne stručnjake prateći humanitarnu misiju.

Sama esencija DevHosteda se godinama iskristalisala u platformu gde dijalog nadjačava monolog.

Zaboravite na pasivno slušanje, ključna priča sa događaja nije samo ono što je rečeno sa bine, već ono što je proizašlo iz publike.

Diskusije su bile intenzivne, a pitanja publike konstruktivna.

Izvor: Ustupljena fotografija

Najbolji primjer je predavanje o budućnosti IT-a koje je držao veteran industrije, Namik Hrle. Zanimanje je bilo takvo da mu publika na kraju jednostavno nije dozvolila da završi izlaganje po planu, te je predavanje imalo dodatnih lakcija i pogleda na svijet IT-a.

Namik Hrle u svojoj bogatoj karijeri ima svojih 79 patenata koji su izmijenili kako IT tako i kompletno društvo. Namik je bio dugogodišnji vođa IBM-ovih globalnih razvojnih timova iz područja baza podataka i umjetne inteligencije i direktor IBM-ove najveće razvojne laboratorije u Njemačkoj.

Radovan Baćović iz kompanije GitLab pričao je o prednostima i manama all-remote rada u kompaniji koja broji preko 2000 radnika, te nema fizički svoje prostorije i svjetski je lider u mnogim poljima IT-a.

Njegovo predavanje u potpunosti pomjera granice shvatanja "rada od kuće" i rada u kancelariji.

Izvor: Ustupljena fotografija

Sjajno predavanje o trendovima u AI i kako kompanije da iskoriste AI u svojim planovima i radu predočio je Igor Irić. On je kroz konkretne primjere rada na projektima za kompanije poput Nestlé, Coca-Cola, BMW, Lidl i Siemens, vodio publiku do zaključaka o AI-u.

Izvor: Ustupljena fotografija

Takođe, novac od prodaje njegove knjige “GitHub for Next-Generation Coders” doniran je u dobrotvorne svrhe.

Na konferenciji se kroz predavanje koje je održao dr Nebojša Grbić, specijalista urologije, skrenula pažnja na važnost prevencije za muško zdravlje.

Izvor: Ustupljena fotografija

Ako vam se desi da konferencija mora da mijenja raspored zbog previše kvalitetnih pitanja iz publike, znajte da ste uradili nešto kako treba.

(Mondo)