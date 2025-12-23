Movember kampanja u RS prikupila 10.500 KM za oboljele od karcinoma

Tokom ovogodišnje Movember kampanje u Republici Srpskoj prikupljeno je ukupno 10.500 KM za muškarce oboljele od karcinoma, saopštili su organizatori iz Udruženja građana Superbrke. Sredstva su već proslijeđena dvojici muškaraca koji su u procesu liječenja.

Izvor: Vedran Ševčuk

„Ove godine se našoj akciji pridružio širi krug pojedinaca i kolektiva nego ikada do sada. Od građana Banje Luke, Prijedora, Kozarske Dubice, Foče i Prnjavora, gdje su organizovane Movember žurke, pa do kompanija Lanaco, Obsidian, Fabrika Coffee, Smart Office, CM i Aquarius, koje su izdvojile svoje donacije. Zaista smo srećni zbog činjenice da i u 13. godini Movembera kod nas, ova priča nastavlja da raste i uključuje sve veći broj ljudi“, zahvalan je Zoran Šišić, predsjednik udruženja Superbrke.

Najveći dio prikupljenog novca je i ove godine izdvojen za podršku muškarcima oboljelim od malignih bolesti.

Prema riječima dr Obrena Tomića, potpredsjednika Superbrka, u pitanju su dvije osobe koje se bore sa različitim izazovima.

„Sejdo Hanukić iz Teslića je u postupku liječenja karcinoma prostate, koji je i bio u fokusu naše ovogodišnje kampanje. S obzirom na to da on živi u vrlo teškim uslovima, 8.000 KM je izdvojeno kako bismo mu olakšali neke životne izazove, omogućili da bezbrižno prođe kroz ovu zimu i stvorili okruženje u kojem tretmani mogu da ostvare maksimalni učinak. Takođe, 2.500 KM je usmjereno za podršku Danijelu Skakavcu iz Krupe na Vrbasu, koji je u procesu liječenja od karcinoma testisa“, navodi dr Tomić.

Nikola Popović, član Superbrke, dodaje da je preostali prikupljeni novac uložen u aktivnosti prevencije i edukacije.

„Naš primarni cilj su dalekosežne promjene u načinu na koji se muškarci odnose prema svom zdravlju. Stoga, u ovoj kampanji su obezbijeđeni besplatni pregledi u vrijednosti 2.000 KM, a održane su i brojne edukacije, paneli i druge aktivnosti sa ciljem edukacije muškaraca i stvaranja institucionalnih uslova za unapređenje stanja muškog zdravlja. Mi zaista vjerujemo kako su takve aktivnosti ključne da smanjimo izuzetno visoke stope oboljevanja od vrlo opasnih bolesti, koje kod nas, nažalost, dostižu zastrašujuće razmjere“, ističe on.

Popović poziva sve, a prvenstveno mlade i sredovječne muškarce, da zaprate zvanične Facebook i Instagram naloge Superbrka te da kontaktiraju članove organizacije.

„Pojedini besplatni pregledi će biti dostupni i u narednom periodu. Sa druge strane, kroz sve ove godine rada, stvorili smo mrežu saradnika na koje uvijek možemo uputiti bilo koga ko nam se javi sa pitanjem ili potrebom iz oblasti muškog zdravlja. Važno je jedino da se pita, što više i češće, da razgovaramo jedni sa drugima i da pričamo o očuvanju zdravlja mnogo više nešto što to sada činimo“, naglašava Popović.