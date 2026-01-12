Paradoksalna izjava Minića: "Nismo povećali plate, samo je promijenjen limit sa 3.000 na 3.500 KM"

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća kako su to objavili pojedini mediji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Nismo povećali plate, samo je promijenjen limit sa 3.000 na 3.500 KM. To uopšte ne podrazumijeva bilo kakvo povećanje plata, već je samo data takva mogućnost", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Pojedini mediji objavili su nedavno da su direktorima javnih preduzeća, koja posluju u minusu plate povećane za 500 KM.

Iako demantuje da su plate povećane, sama izjava premijera zvuči paradoksalno, „mogućnost povećanja“ praktično znači da direktorima sada stoji na raspolaganju da sebi povećaju plate.