Dijelovi Banjaluke bez struje zbog radova Elektroprenosa BiH

Autor Vesna Kerkez
Neka gradska i prigradska naselja u Banjaluci danas su bez struje, zbog najavljenih radova Elektroprenosa BiH.

Nema struje u dijelovima banjaluke Izvor: Unsplash

Kako je saopšteno, struja će biti isključena u periodu od 5:30 do 14 časova u naseljima Paprikovac, Centar, Bulevar, Kočićev Vijenac, Nova Varoš, Rosulje, Šargovac, Petrićevac, Motike, Lauš, Pobrđe, Saračica, Čokori, Jošikova Voda, Piskavica i Bronzani Majdan.

U dijelovima grada bez struje ne rade semafori, pa se savjetuje oprez pri vožnji, a imajte na umu i da kartično plaćanje može biti otežano na pumpama i u marketima.    

(MONDO)

