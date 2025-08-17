Dijelovi Banjaluke bez struje zbog radova Elektroprenosa BiH

Neka gradska i prigradska naselja u Banjaluci danas su bez struje, zbog najavljenih radova Elektroprenosa BiH.

Izvor: Unsplash

Kako je saopšteno, struja će biti isključena u periodu od 5:30 do 14 časova u naseljima Paprikovac, Centar, Bulevar, Kočićev Vijenac, Nova Varoš, Rosulje, Šargovac, Petrićevac, Motike, Lauš, Pobrđe, Saračica, Čokori, Jošikova Voda, Piskavica i Bronzani Majdan.

U dijelovima grada bez struje ne rade semafori, pa se savjetuje oprez pri vožnji, a imajte na umu i da kartično plaćanje može biti otežano na pumpama i u marketima.

(MONDO)