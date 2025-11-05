Tamindžija: Elektroprivreda RS kupila preko 10.000 megavat sati da Srpska ne bi ostala u mraku

Poslanik SNSD-a Ilija Tamindžija govorio je danas u Narodnoj skupštini RS o problemima u snabdijevanju električnom energijom do kojih je došlo posljednjih dana, nakon obustave rada u Termoelektrani Ugljevik.

Izvor: Srna/screenshot

Tamindžija je inače izvršni direktor u javnom preduzeću Hidroelektrane na Trebišnjcii (HET), a opružio je i medije što “nisu istražili” kako je Elektroprivreda RS (ERS) kupila struju da “premosti” probleme na domaćem tržištu.

"I neka je sramota medije u Republici Srpskoj što se nije našao nijedan novinar istraživač da istraži kako Republika Srpska nije ostala u mraku posljednjih četiri, pet dana kad je neraspoloživ bio kompletan sistem HET-a, termoelektrane Gacko i Ugljevik, a na Drini i Vrbasu nemate vode. To je poenta… Kako je Elektroprivreda obezbijedila za građane RS da kupi preko 10.000 megavat sati električne energije da niko ne bi osjetio nestašicu ili poremećaj u sistemu. To je tema", kazao je Tamindžija.

Kratko se osvrnuo i na međusobne optužbe i javnu polemiku koju posljednjih dana vode direktor RiTE Ugljevik Diko Cvjetinović (NPS) i Tamindžijin stranački kolega iz SNSD-a Luka Petrović, direktor ERS.

Tamindžija je rekao da je u sistemu ERS od 1998. godine i da “zna puno toga”.

“Ali ovaj put neću o tome”, dodao je.

Potom je izjavio da su “neki nezaluženo došli na određene pozicije sa sumnjivim diplomama”.

“Onda kada ih neko načepi i kada im je tobož teško, pričaju i vade se”, kazao je Tamindžija.