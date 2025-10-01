"Energetski vampiri" zbog kojih su računi visoki: Ovih 5 uređaja u domaćinstvu troše najviše struje

Ukoliko ne znate odakle da počnete sa štednjom struje, analizirajte svoje troškove, dobro proučite ko su "energetski vampiri" u vašem domu

Izvor: Shutterstock

S obzirom na najavljeno zahlađenje koje nas očekuje do kraja ove nedjelje, mnogi građani koji se griju na struju moraće da uključe grijna tijela kako bi zagrijali domove. To, međutim, najavljuje i veće račune za električnu energiju, što dodatno opterećuje kućni budžet. Ipak, stručnjaci poručuju da uz nekoliko jednostavnih navika i pravilan način korišćenja kućnih uređaja, ušteda može biti značajna.

Minimalna ušteda je do 20 odsto, a ukoliko malo više obratimo pažnju i potrudimo se trošak može biti i upola manji. Ukoliko ne znate odakle da počnete sa štednjom struje, analizirajte svoje troškove, dobro proučite ko su "energetski vampiri" u vašem domu, a uređaji koji generalno najviše troše struju su klima uređaji, bojler, šporet, frižider, sijalice...

Klima

Ukoliko imate klima uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvijek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primjer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za tri do pet odsto.

Frižider

Električna energija se može uštedjeti i na frižideru pa zato ne bi trebalo predugo otvarati vrata frižidera jer će mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Bojler

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrijavate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrijavanja što dovodi do veće potrošnje struje.

Sijalice, šporet i rerna

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, pored toga što to oduzima dosta vremena, podrazumijeva i veliku potrošnju struje.

Kada koristite rernu ključno je da izbjegavate njeno otvaranje tokom pečenja, još jedna od mogućnosti je pogodnost koju nude svi moderni uređaji, pa tako i rerna, iskoristite i pecite dva jela u njoj. Time štedite i vrijeme i struju. Ranije je isključite i ostavite jelo da se dopeče na toploti dok se rerna hladi.

Kada govorimo o ringlama i kuvanju hrane na njima, ključna stvar je da veličina šerpe odgovara i velični ringle, da se bespotrebna energija ne bi rasipala, šerpe koje imaju deblje dno, čuvaju energiju jer se hrana u njima brže sprema.

Ključna stvar - prozori

Prozori takođe mogu često da budu odgovorni za gubitak toplote iz prostorije, kao i za veliku potrošnju energije. Ukoliko imate stare prozore zbog kojih dolazi do gubitka toplote postoji par savjeta kako da riješite problem. Provjerite šarke i brave na prozorima. Ponekad su labavi ili jednostavno oštećeni od korišćenja i višegodišnjeg habanja tako je samo neophodno zamijeniti ih. Sljedeći potez koji će vam olakšati zimske dane u prostoru sa starim prozorima je lijepljenje dihtung trake na prozorsko krilo ili ram. Stari prozori vremenom počinju da se vitopere pogotovo ukoliko su od drveta, mada promkmeni oblika ne odoljmevaju ni drugi materijali.

Odškrinut prozor

Možete da stavite i folije na prozore. Folije se postavljaju na stakla i smanjuju protok topline kroz njih što je vrlo važno s obzirom na to da najveća količina toplote iz unutrašnjeg prostora odlazi napolje upravo kroz prozorsko staklo.