logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dio Banjaluke bez struje zbog kvara na trafostanici, oglasili se iz Elektrokrajine

Dio Banjaluke bez struje zbog kvara na trafostanici, oglasili se iz Elektrokrajine

Autor Nikolina Damjanić
0

Više naselja u Banjaluci ostalo je danas oko 12 časova bez električne energije zbog havarije na prekidaču u 110 kV trafostanici „Banjaluka 6“, koja je u vlasništvu „Elektroprenosa BiH“.

32.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je potvrđeno iz Elektrokrajine, bez napajanja je ostalo oko 36.000 potrošača koji se strujom snabdijevaju preko trafostanica „Banjaluka 3“ i „Banjaluka 4“. Riječ je o dijelovima naselja Centar i Borik, kao i naseljima Kočićev vijenac, Lauš, Paprikovac, Petrićevac, Saračica, Bronzani Majdan, Tunjice, Ramići, Zalužani, Kuljani, Priječani i Barlovci.

Postepeno napajanje potrošača sa trafostanice „Banjaluka 3“ počelo je u 12.45 časova, tako da je do 13 časova veći dio tih područja ponovo dobio električnu energiju.

Radovi na uspostavljanju snabdijevanja sa trafostanice „Banjaluka 4“ su u toku, a očekuje se da i preostali potrošači tokom narednih časova budu ponovo priključeni na mrežu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

elektrokrajina Banjaluka struja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ