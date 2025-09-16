Dio Banjaluke bez struje zbog kvara na trafostanici, oglasili se iz Elektrokrajine

Više naselja u Banjaluci ostalo je danas oko 12 časova bez električne energije zbog havarije na prekidaču u 110 kV trafostanici „Banjaluka 6“, koja je u vlasništvu „Elektroprenosa BiH“.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je potvrđeno iz Elektrokrajine, bez napajanja je ostalo oko 36.000 potrošača koji se strujom snabdijevaju preko trafostanica „Banjaluka 3“ i „Banjaluka 4“. Riječ je o dijelovima naselja Centar i Borik, kao i naseljima Kočićev vijenac, Lauš, Paprikovac, Petrićevac, Saračica, Bronzani Majdan, Tunjice, Ramići, Zalužani, Kuljani, Priječani i Barlovci.

Postepeno napajanje potrošača sa trafostanice „Banjaluka 3“ počelo je u 12.45 časova, tako da je do 13 časova veći dio tih područja ponovo dobio električnu energiju.

Radovi na uspostavljanju snabdijevanja sa trafostanice „Banjaluka 4“ su u toku, a očekuje se da i preostali potrošači tokom narednih časova budu ponovo priključeni na mrežu.

(MONDO)