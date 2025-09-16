Širi centar Banjaluke ostao bez struje!

Nešto iza 12 časova veći dio grada ostao je bez električne energije.

Izvor: Shutterstock

U više banjalučkih naselja, među kojima su Centar, Paprikovac i Hisete, danas oko 12 časova došlo je do prekida u isporuci električne energije.

Kako su za Mondo potvrdili iz „Elektrokrajine“ Banjaluka, do prekida je došlo zbog kvara u 110 kV trafostanicama Banjaluka 3 i 4, koje su u vlasništvu „Elektroprenosa BiH“.

„Elektrokrajina u saradnji sa Elektroprenosom radi na uspostavi djelomičnog napajanja preko drugih 110 kV trafostanica, dok se ne saniraju kvarovi u TS BL 3 i 4“, naveli su iz ovog preduzeća.

Za sada nije poznato kada bi moglo doći do potpunog normalizovanja snabdijevanja.