logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Širi centar Banjaluke ostao bez struje! 1

Širi centar Banjaluke ostao bez struje!

Autor Haris Krhalić
1

Nešto iza 12 časova veći dio grada ostao je bez električne energije.

Elektro mreža Izvor: Shutterstock

U više banjalučkih naselja, među kojima su Centar, Paprikovac i Hisete, danas oko 12 časova došlo je do prekida u isporuci električne energije. 

Kako su za Mondo potvrdili iz „Elektrokrajine“ Banjaluka, do prekida je došlo zbog kvara u 110 kV trafostanicama Banjaluka 3 i 4, koje su u vlasništvu „Elektroprenosa BiH“.

„Elektrokrajina u saradnji sa Elektroprenosom radi na uspostavi djelomičnog napajanja preko drugih 110 kV trafostanica, dok se ne saniraju kvarovi u TS BL 3 i 4“, naveli su iz ovog preduzeća.

Za sada nije poznato kada bi moglo doći do potpunog normalizovanja snabdijevanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

struja Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Došla

U centar 2 je došla pre oko pola sata. Nadam se da više neće nestajati.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ